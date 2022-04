5 sfaturi de drumetie esentiale pentru incepatori

Drumetia este o modalitate incantatoare de a te bucura de natura admirand peisajele si explorand imprejurimile. Ai nevoie de un tonus bun, un ghiozdan in care sa-ti incapa cele necesare si esti gata sa descoperi frumusetea naturii in orice ritm te simti confortabil.Unul dintre lucrurile minunate despre drumetii este ca nu ai nevoie de echipamente high-tech pentru a desfasura aceasta activitate in aer liber. Cateva articole esentiale, simtul aventurii si un traseu care se potriveste conditiei fizice in care te afli si esti gata sa pornesti la drum.Iata care sunt cele mai importante cinci sfaturi de drumetie pentru incepatori.Daca te-ai hotarat sa mergi in prima ta drumetie, felicitari! Esti pe cale sa traiesti o experienta minunata. Pentru a fi siguri de asta, iti recomandam, in primul rand, sa alegi un traseu ce se potriveste nivelului tau de pregatire fizica. Desigur, drumetiile sunt o modalitate de a te mentine in forma, insa daca alegi un traseu care este mult peste nivelul tau, experienta drumetiei nu-ti va face placere si e putin probabil sa-ti doresti sa mai existe si una viitoare.Pentru o prima drumetie, recomandam sa alegi un traseu la finalul caruia sa explorezi un obiectiv turistic sau un peisaj inedit. In acest fel vei avea o motivatie in plus sa te incumeti la drum, stiind ca la capatul acestuia un peisaj de vis iti va incanta privirea.Un exemplu de traseu potrivit pentru incepatori se regaseste in Maramures, unde ai ocazia sa vezi Cascada Cailor. Vei porni din localitatea Borsa pe un drum forestier de cinci kilometri, iar apoi traseul se ingusteaza si devine mai interesant, insa nu dificil. Traseul poate fi strabatut in aproximativ o ora si jumatate, iar la finalul acestuia, la cota 1300, vei descoperi cea mai mare cascada din Romania, Cascada Cailor , cu o inaltime de 90 de metri. Este un obiectiv turistic impresionant, ce te va convinge ca traseul pana acolo a meritat din plin.Inainte de prima ta drumetie, efectuarea unor exercitii care sa te pregateasca fizic si o constientizare obiectiva a corpului tau te vor ajuta sa iti cresti increderea in tine, ca drumet incepator.Cu cat mai multe exercitii de intindere vei include in rutina de dimineata, cu atat mai repede iti vei pregati musculatura pentru drumetie. Poti merge la sala sau poti efectua acasa cateva exercitii. Acestea te vor ajuta sa iti dezvolti rezistenta si increderea in tine atunci cand va fi timpul sa pornesti pe traseu.Nu trebuie sa fii atlet profesionist pentru a incepe drumetia. Simplul fapt de a fi pe traseu te va ajuta sa capeti rezistenta pe parcurs. Pe masura ce te antrenezi, nu uita sa iti asculti intotdeauna corpul si sa fii atent la semnalele pe care ti le transmite. In acest fel vei sti cand poti mari ritmul sau cand e cazul sa abandonezi traseul si sa il reiei cand corpul va fi pregatit.In primul rand, atunci cand pornesti intr-o drumetie, trebuie sa stii ca incaltamintea este unul dintre cele mai importante articole pe care trebuie sa le alegi. In functie de optiunile personale, poti alege ghete cu sustinere pe glezna sau pantofi sport usori, speciali pentru drumetii.In luarea deciziei ar trebui sa iei in calcul si starea terenului pe care vei merge. Pantofii de drumetie usori, cu talpa joasa, sunt potriviti pentru traseele bine intretinute, fara multe obstacole, in timp ce ghetele robuste iti vor fi folositoare pe traseele accidentate, cu pietre, radacini si cursuri de apa.Indiferent de decizie, asigura-te ca incaltamintea aleasa este confortabila, mai ales ca vei avea de parcurs o distanta considerabila.Pentru imbracaminte, alege articole din tesaturi cu uscare rapida, care elimina umezeala. Astfel de articole pot fi confectionate din lana sau poliester. Bumbacul, desi este o tesatura lejera, este de evitat, deoarece atunci cand transpiri, imbracamintea din bumbac se va usca greu, ceea ce iti va provoca disconfort. Un outfit potrivit pentru drumetii in timpul verii include urmatoarele articole:- pantaloni din nailon si/sau poliester;- tricou;- camasa/jacheta;- palarie de soare.In functie de vreme, este posibil sa ai nevoie de o vesta sau o jacheta mai groasa, un pulover usor din fleece, o caciula si manusi. O pelerina sau o jacheta impermeabila ar trebui sa se regaseasca mereu in echipamentul tau, indiferent de prognoza meteo.Bineinteles, vei avea nevoie de un rucsac pentru a transporta lucrurile esentiale si echipamentele suplimentare. Pentru drumetii scurte, in zilele cu vreme placuta, un rucsac de zi cu o capacitate de aproximativ 15-20 de litri este suficient.Pentru a-ti veni in ajutor pe parcursul etapei de pregatire a bagajului, am alcatuit o lista cu articolele esentiale ce ar trebui sa se regaseasca in rucsacul de drumetie. Asigura-te ca le-ai bifat pe toate inainte sa pornesti la drum:- articole de imbracaminte suplimentare, adecvate conditiilor meteo, inclusiv haine care elimina umezeala;- mancare si apa;- un instrument de navigatie, cum ar fi o harta si o busola;- trusa de prim ajutor;- lampa frontala;- protectie solara;- repelent pentru insecte;- bricheta;- cutit sau unealta multifunctionala.Sursa foto: Shutterstock.com