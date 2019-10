Un Halloween petrecaret pentru orice monstrulet! Sase zile de distractie la ParkLake Shopping Center

Copii si adulti deopotriva sunt asteptati sa isi exprime creativitatea si sa petreaca timp impreuna in cadrul celor sase zile cu evenimente si ateliere tematice. Astfel, cei mici isi vor exersa abilitatile fizice si isi vor folosi energia pentru a castiga competitii inedite: Bowling cu Monstri si Vrajitoare, Leapsa Vampirilor, Stafeta de Halloween sau Cursa Fantomelor vor pune la grea incercare indemanarea si spiritul de echipa ale participantilor. Iar daca sportul reprezinta doar o mica parte din incercarile de Halloween, creativitatea va juca un rol important in impresionarea gazdelor.Folosind lipici, hartie, culori si multe alte materiale neconventionale, copiii vor crea cele mai simpatice, amuzante si, desigur, prietenoase decoratiuni. In plus, totul se asezoneaza cu o veritabila petrecere a strigoilor si o parada a costumelor de Halloween, dar si cu face painting si figurine din baloane.Activitatile se vor desfasura zilnic, timp de sase zile, alaturi de indragitele personaje: sambata – duminica, 26-27 octombrie, intre orele 14:00 – 20:00 si luni-joi, 28-31 octombrie, intre orele 18:00 – 20:00, parintii si copiii sunt asteptati la cel mai petrecaret Halloween!Mai multe detalii despre evenimentele ParkLake, dar si programul complet gasiti pe www.parklake.ro si pe pagina de Facebook ParkLake Shopping Center.ParkLake Shopping Center este un proiect unic, care imbina intr-un mod armonios natura si shoppingul. Designul modern combina elemente inspirate de cei trei piloni, Parc – Natura − Familie si ofera oportunitati excelente de petrecere a timpului liber in cadrul spatiilor de relaxare, de joaca, precum si locuri in care se poate practica sport sau se poate petrece ziua lucrand.Proiectat dupa cele mai inalte standarde internationale, inconjurat de natura si situat in apropierea Parcului Titan, ParkLake ofera cea mai buna selectie de branduri disponibile pe piata si servicii de inalta calitate intr-un mediu eco-friendly si o atmosfera incantatoare.Mai multe informatii despre ParkLake Shopping Center gasiti la: www.parklake.ro.