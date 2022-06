7 filme pe care ar trebui sa le vezi inainte de Thor: Love and Thunder

Fanii filmelor cu super-eroi sunt răsfățați în această vară cu Thor: Love and Thunder, una dintre cele mai așteptate producții din acest an. 8 iulie este data la care apare Thor: Love and Thunder în cinematografe, zi așteptată cu mare interes de sute de mii de oameni, în condițiile în care lansările de acest gen sunt sold-out pentru multe zile la rând.Interesul este evidențiat și de faptul că trailerul filmului a strâns aproape 35 de milioane de vizualizări în doar o săptămână de la publicarea pe canalul Marvel, iar peste 1.3 milioane de oameni au apăsat butonul Like.Thor este unul dintre cei mai apreciați super-eroi din universul Marvel, acesta fiind cel de-al 9-lea film cu el , după Thor, The Avengers, Thor: The Dark World, Avengers: Age of Ultron, Doctor Strange, Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War și Avengers: Endgame.Mai mult decât atât, acest super-erou extrem de popular este prezent și în jocuri video cu milioane de fani, așa cum sunt clasicele deja Thor: God of Thunder (2011) și Thor: The Dark World (2013) sau titluri mai noi precum Marvel's Avengers Collector's Edition (2020). Zeul nordic nu lipsește nici din universul jocurilor de cazino pe internet. Amatorii de pacanele online se pot bucura de prezența super-eroului Marvel într-unul din cele mai apreciate titluri din colecția Pragmatic Play - Power of Thor Megaways - un joc cu 117.649 linii de plată, grafică senzațională și premii de până la 5.000x miza.Pentru că filmele sunt legate între ele, este recomandat să vezi alte producții înainte de a urmări Thor: Love and Thunder. Recomandările sunt următoarele:1. Thor (2011) - Aici poți vedea începutul poveștii lui Thor. În el, Thor Odinson este un tânăr prinț din Asgard pe cale să fie numit rege. Puțin arogant în acest film, Thor învață că e bine să aibă și limite. El și-a sfidat tatăl și rămâne fără puteri, fiind alungat din Asgard direct pe Pământ, devenind unul dintre cei mai mari apărători.2. The Avengers (2012) - Un film de colecție, în care un rol important îl are Loki, fratele lui Thor. "Răzbunătorii" are o distribuție cu multe vedete , precum Robert Downey Jr, Chris Evans, Mark Rufallo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Tom Hiddleston și Samuel L. Jackson. Încasările acestui film au trecut de 1.5 miliarde de dolari la un buget de 220 de milioane de dolari.3. Thor: The Dark World (2013) - După o lungă absență pe Pământ, Thor se întoarce într-un moment în care multe necazuri se abat asupra planetei. Din distribuție se regăsesc Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins și Idris Elba. Bugetul a fost de aproximativ 150 de milioane de dolari, iar încasările au trecut de 640 de milioane de dolari.4. Avengers: Age of Ultron (2015) - Un film care scoate în evidență Pietrele Infinitului, iar Thor ne pregătește într-o bună măsură să înțelegem ce va urma. Filmul a avut încasări de peste 1.4 miliarde de dolari, iar bugetul a fost de aproximativ 365 de milioane de dolari.5. Thor: Ragnarok (2017) - Thor află că tatăl sau nu mai este pe Asgard și se vede nevoit să îl învingă pe Surtur. Bugetul filmului a fost de 180 de milioane de dolari, iar încasările au trecut de 850 de milioane de dolari.6. Avengers: Infinity War (2018) - Thor are un rol important, astfel că trebuie vizionat neapărat înainte de producția lansată pe 8 iulie. Încasările filmului au trecut de 2 miliarde de dolari, la un buget de până în 400 de milioane.7. Avengers: Endgame (2019) - Un film cu un succes fenomenal, care a avut nevoie de doar 11 zile pentru a depăși încasări de 2 miliarde de dolari. A fost filmul cu cele mai mari încasări din istorie, până în 2021, când Avatar a fost redifuzat în China și l-a întrecut.