Povestea adevarata din Molly's Game: Cele trei diferente fata de povestea adevarata

Molly's Game, filmul de succes realizat de Aaron Sorkin din viața lui Molly Bloom, femeia care a organizat jocuri exclusiviste de poker pe bani grei, are și câteva diferențe față de povestea adevărată.Lansat în 2017, filmul Molly's Game a avut-o în rolul principal pe Jessica Chastain, care a interpretat-o pe cea care a organizat cele mai exclusiviste jocuri de poker pe bani grei. Filmul a avut un buget de 30 de milioane de dolari și încasări de 59.3 milioane de dolari și a fost nominalizat chiar și la Premiile Oscar.Totuși, din dorința de a face filmul mai interesant și mai atractiv pentru public, Aaron Sorkin a modificat pe alocuri povestea reală.Astfel, încă din prima scenă a filmului am putut s-o vedem pe tânăra Molly care se afla pe pârtia de schi, moment în care s-a împiedicat de o creangă, s-a prăbușit și s-a accidentat grav la spate, motiv pentru care și-a încheiat cariera profesionistă. Totuși, în realitate acest lucru nu a fost adevărat. Molly a fost într-adevăr o schioare de nivel olimpic, dar retragerea sa a venit din proprie inițiativă, din dorința de a începe un nou drum în viață.Apoi, în film, clubul de noapte în care au avut loc la început jocurile de poker se numește The Cobra Lounge. În realitate, acestea au avut loc în The Viper Room, club printre ai cărui acționari se numără și actorul Johnny Depp.De asemenea, o altă modificare față de întâmplările din realitate a fost scena în care avocatul lui Molly s-a arătat sceptic că o poate ajuta, după ce i-a citit cartea autobiografică. Nici acest episod nu s-a întâmplat cu adevărat în realitate.Dincolo de apariția acestui film inspirat din viața sa, Molly Bloom este o adevărată celebritate în SUA și nu numai. A scris deja o carte autobiografică de succes, este speaker motivațional și participă la o mulțime de evenimente de top. Unul dintre ele a avut loc în România, când Molly, supranumită și "Prințesa pokerului", a fost invitată specială la Unibet Open București, ediția 2018, a 3-a în România. Autoarea best-sellerului „Molly’s Game: The True Story of the 26-Year-Old Woman Behind the Most Exclusive, High-Stakes Underground Poker Game in the World” a discutat cu jucătorii și cu presa și a inaugurat turneul Queen Rules - dedicat promovării femeilor în lumea pokerului.Totul a început în 2004, când era barmaniță în The Viper Room, un bar din Los Angeles. Aici, Bloom se ocupa în primă fază de jucători, în timpul unui joc organizat de actorul Tobey Maguire. În 2007, ea a început propriul joc având deja clienții de la The Viper Room.Ea închiria case sau camere din hoteluri de lux, iar poturile ajungeau uneori și la milioane de dolari. Printre actorii care au jucat se aflau și Leonardo di Caprio, Matt Damon , Benn Affleck, Kate Olsen sau Macaulay Culkin. De asemenea, cântărețul Nelly sau tenismenul Pete Sampras au participat și ei.Din 2009, ea s-a mutat în New York, unde avea echipament identic cu cel din cazinourile de lux. Aici, pe lângă actori, la mese ajungeau și tot felul de afaceriști bogați de pe Wall Street."Veniturile mele au ajuns în 2009 la 4 milioane de dolari. Nu neapărat din meciurile de poker, ci din bacșișul pe care îl primeam din partea jucătorilor recunoscători că le măream creditul", a mărturisit Molly Bloom într-un interviu din 2017 Totuși, lucrurile au luat o altă turnură în 2011, când Molly Bloom a fost prinsă de FBI . Federalii au intrat pe fir pentru că îl urmăreau pe Bradley Ruderman, care organizase o schemă Ponzi și juca la poker banii investitorilor săi.În aceste condiții, Molly Bloom a fost arestată și pusă sub acuzare alături de peste 30 de persoane, într-o anchetă de spălare de bani de 100 de milioane de dolari și pentru operațiuni ilegale de jocuri de noroc.Ulterior, Molly Bloom a pledat vinovată în mai 2014, când a fost condamnată la un an de închisoare cu suspendare. Ea a plătit și o amendă de 1.000 de dolari și a ispășit 200 de ore de muncă în folosul comunității.După ce și-a ispășit pedeapsa, Molly Bloom a scris o carte autobiografică în care a descris pe larg activitatea sa, dar în mare măsură a protejat identitate jucătorilor. Singurele excepții au fost cele care au fost deja făcute publice de presă sau din anchetă.În prezent, Molly Bloom este antreprenor și speaker motivațional, ajutând în special femeile. Totodată, ea a mărturisit că nu a jucat niciodată poker. Deși înțelege jocul, ea spune că i se pare prea complex pentru a-l juca.