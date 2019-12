Eu ce muzica ascult azi?

Printre toate întrebările care ne trec prin cap pe parcursul unei zile - eu ce mănânc acum, eu la ce mă uit acum, eu în ce mă îmbrac acum, eu ce cadou cumpăr acum etc. – este una care multora dintre noi nu le dă pace. Ce ascult?Să spunem că îți place muzica românească. Teoretic, ce poate fi mai simplu decât să dai drumul la clipurile tale preferate pe YouTube Trending, unde poți vedea aproape în timp real cele mai populare melodii? Dar dacă ești genul căruia îi plac mai ales piesele care refuză să se încadreze într-un șablon doar pentru a pătrunde în topurile muzicale consacrate?„Nu sunt împotriva niciunui gen muzical, consider că fiecare om are libertatea să asculte ce muzică vrea... Însă recunosc că nu mă atrage aproape nicio piesă din acest top al vizualizărilor. Gusturile mele muzicale se îndreaptă către acei artiști români pe care eu îi simt sinceri cu arta pe care o practică. Artiști care nu fac muzică de dragul faimei, ci de dragul emoției și a experimentului artistic,” spune Aurel Luciu, creatorul sitului, un nou proiect online dedicat muzicii românești.Totul a început când acesta s-a enervat dându-și seama cât de greu este să găsească și să asculte ultimele melodii ale trupelor sale preferate. Atunci și-a imaginat un site unde dai căutare pe o anumită trupă sau artist și găsești cele mai importante informații și noutăți dedicate.„Suntem obișnuiți să ascultăm sporadic ce se nimerește pe YouTube sau în feedul de Facebook. Eu sunt mai fixist: vreau să pot să ascult un album sau un single în condiții civilizate, ca să spun așa. Există azi atât de multe canale legale de streaming și download! De la Apple Music, la Spotify, Deezer, Bandcamp, Soundcloud etc. Am observat că, din păcate, majoritatea muzicienilor români pe care nu-i găsești prin topuri, chiar dacă îți vine să asculți pe repeat piesele lor noi, nu sunt foarte organizați când vine vorba de promovare și marketing.”Așa că siteul CeAscult.ro este un proiect care încearcă să facă un pic de ordine în acest haos. Include câte o pagină dedicată fiecărei trupe, cu lista albumelor atât apărute, cât și a celor care urmează să apară, precum și cu linkuri către cât mai multe dintre canalele oficiale. „Sunt doar un om și timpul pe care îl pot dedica proiectului este limitat, așa că în prezent siteul este departe de a fi o enciclopedie exhaustivă a muzicii românești. Însă pe termen lung, planul meu este să devenim locul unde vine orice persoană curioasă de starea muzicii românești de calitate,” explică dezvoltatorul siteului de ce anumite trupe importante încă nu au o pagină dedicată pe CeAscult.ro.Până acum, acesta s-a concentrat pe optimizarea siteului astfel încât să se încarce cât mai rapid și să poată include cât mai multe informații utile într-o formă ușor de navigat. „Am observat că cel mai bine merg playlist-urile. La final de lună, creez uncu piesele preferate lansate în acea lună, iar acestea sunt foarte bine primite de către fanii siteului.”Planurile de viitor includ cooptarea unei echipe dedicate, precum și dezvoltarea cât mai multor funcționalități: playlist-uri personalizate în funcție de preferințele utilizatorilor, posibilitatea să te abonezi la newsletter dedicat lansărilor artiștilor preferați, dar și o secțiune redacțională de calitate, cu articole dedicate muzicii românești și recenzii ale albumelor nou-apărute.Există nevoia pentru un asemenea site? „La început, nu m-am gândit foarte mult la asta, pur și simplu am făcut siteul pentru că iubesc muzica și am considerat că chiar și dacă voi ajuta doar câteva persoane să găsească informația căutată voi considera că mi-am îndeplinit misiunea. Între timp am observat că există un interes foarte mare pentru acest gen de portal, săptămânal primesc câteva cereri de la diverși artiști să-i includ pe site. Cred în democrație, așa că dacă muzica este de calitate și dacă muzica pare sinceră, o includ pe site. Din motive obiective, prioritate la includerea pe site au trupele mele preferate și cele care se autopropun.” CeAscult este la început, însă echipa din spatele său este decisă să continue dezvoltarea sa. „Este un proiect de suflet și nu vom renunța să-l dezvoltăm, mai ales că și la nivel de colaboratori s-a coagulat o echipă în jurul siteului. Românii sunt foarte pasionați de muzică, nu degeaba atât de multe trupe și artiști din țară au câștigat faimă internațională, așa că consider că este loc pe piață pentru toate genurile muzicale. Pe CeAscult.ro, pasionații de muzică mai puțin mainstream vor găsi zilnic sau cel puțin săptămânal atât o sursă de informare, cât și de inspirație.”Site:Facebook:Instagram:YouTube: