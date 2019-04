Idei geniale sa decorezi ouale de Pasti

Mod de preparare Friptura de miel in vin Pulpa de miel (eu am facut doua pulpe, una de spate si cea de fata) se spala bine, se curata de pielita spumoasa, apoi se taie in bucati potrivite, fara a se desprinde in partea de jos, se stropeste cu putin ulei de masline, se da cu condimentele de