4 sporturi care te vor ajuta sa ai o minte sanatoasa, intr-un corp sanatos

Cu siguranta ai auzit de nenumarate ori ca, alaturi de o alimentatie echilibrata, sportul poate fi un adevarat elixir pentru sanatate. Integrand in viata ta o serie de activitati fizice regulate, vei putea observa cu ochiul liber inca din primele momente de miscare, cum sportul vine cu un aport benefic asupra calitatii vietii tale.Indiferent de tipul sporturilor pe care alegi sa le practici, vei invata mult mai usor cum sa-ti indrumi atentia catre lucrurile care conteaza cu adevarat, iti vei stabili rezolutii importante, vei diminua stresul si depresia, iti vei imbunatati conditia fizica si psihologica, dar vei reusi in cele din urma si sa-ti conturezi o noua impresie despre tine, care te va ajuta sa devii mai increzator in fortele proprii.Iar acestea sunt doar cateva dintre beneficiile pe care sportul ti le pune la dispozitie.Daca ai ales in aceasta perioada sa integrezi sporturile in viata ta, iti oferim cateva sugestii pe care sa le incerci.Chiar daca in anumite zone este mai dificil sa te poti deplasa la sala sau daca iti este peste puteri sa dispui de propriul tau antrenor de sport, am selectat pentru tine o serie de sporturi practice pe care le poti face oricand, cu cea mai mare usurinta.Pe langa beneficiile mentionate anterior, specialistii din Japonia atrag atentia ca sportul contribuie la eradicarea celor mai periculoase vicii pentru sanatate, precum fumatul activ si cel pasiv. Chiar daca ai renuntat la fumatul clasic, nu inseamna ca tigara electronica este mai sanatoasa. Iar sportul te va ajuta sa elimini complet dependenta de fumat, ca sa te bucuri de o viata realmente echilibrata.Iata ce sporturi poti practica cu usurinta.Yoga reprezinta o combinatie intre sport si meditatie. Si poti practica aceasta activitate chiar la tine acasa, fara sa ai nevoie de foarte multe accesorii. Nu trebuie decat sa-ti alegi o tinuta sportiva confortabila si o saltea comoda, iar prin intermediul filmuletelor disponibile cu caracter gratuit in mediul online, poti stabili care sunt excercitiile cele mai potrivite pentru tine.Yoga te ajuta sa-ti mentii greutatea sub control, sa inlaturi anxietatea, precum si sa ameliorezi neplacerile cardiace. In plus, poti face yoga chiar si in perioada sarcinii, lucru ce te va ajuta sa-ti imbunatatesti musculatura din intregul corp, iar astfel te vei putea bucura de un travaliu mai usor.Oricine poate face jogging. Iar minim 30 minute de alergare pe zi, in momentele racoroase, vor fi excelente ca sa-ti imbunatatesti masa musculara, cat si sa-ti fortifici masa osoasa din corp. Nu e de mirare de ce persoanele care practica jogging in mod regulat fac fata mai usor efortului fizic si psihic, au un corp de invidiat si, in acelasi timp, previn dezvoltarea afectiunilor cardiace, osteoporoza, diabetul etc.Volei-ul se poate transforma intr-un sport extrem de provocator si antrenant, indiferent de locul unde este practicat sau de durata acestuia. Majoritatea sportivilor care practica acest sport considera ca este mai putin solicitant fata de alte activitati similare, iar beneficiile se resimt cu usurinta.De exemplu, prin volei vei reusi sa-ti imbunatatesti coordonarea, contribui la pierderea kilogramelor in exces si la tonifierea musculara, dar este si un sport de care nu te vei plictisi cu usurinta.Dans-ul nu este o activitate prin care-ti poti manifesta bucuria si entuziasmul atunci cand asculti piesele favorite, ci si un sport de performanta excelent, la orice varsta. Poti sa transformi dansul intr-o activitate fizica regulata si sa te bucuri de beneficiile oferite precum: flexibilitate, dezvoltarea sanatoasa a muschilor si oaselor, arderea caloriilor etc.Indiferent de sporturile pe care alegi sa le practici, consecventa de va ajuta sa te bucuri de rezultatele mult asteptate si de o minte sanatoasa, intr-un corp sanatos.