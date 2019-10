Bianca Andreescu a depasit-o pe Halep in clasamentul general

Aproape de finalul sezonului au loc schimbari importante in clasamentul general WTA, acolo unde Simona Halep tocmai a fost depasita de Bianca Andreescu.Cu putin timp inainte de terminarea sezonului competitional in tenisul mondial, jucatoarele au ajuns la un nivel foarte bun. Una dintre cele mai frumoase ascensiuni din 2019 ii apartine Biancai Andreescu. Canadianca in acte, dar nascuta din parinti romani, sportiva in varsta de 19 ani a reusit anul acesta sain clasamentul WTA. In clasamentul live, sportiva din Canada a urcat pe locul 4, cu 5050 de puncte, 88 mai multe decat Simona Halep, cea are se afla pe locul 5. Acest lucru a fost posibil datorita prestatiei bune de la Beijing, acolo unde fostul numar 1 mondial a parasit prematur competitia.Nimic nu anuntat ce avea sa se intample spre sfarsitul verii si inceputul toamnei. Bianca Andreescu nu primea foarte mari sanse foarte mari din partea oamenilor de tenis pentru a castiga US Open. Totusi, a fost cel mai bun turneu al sau din acest an si al treilea in care a reusit sa castige trofeul. Ca sa ne facem o idee despre performanta realizata, aceasta nu era in top 7 al favoritelorla realizarea acelui obiectiv.Ultimele doua turnee ale sezonului au fost castigate de Simona Halep si Bianca Andreescu. Indirect, presa de profil din intreaga lume le-a asociat pe cele doua, avand in vedere legatura lor cu Romania. Simona a reusit in luna iulie sa castige al doilea turneu de Mare Slem din cariera. Intr-o finala impotriva Serenei Williams, jucatoarea din Constanta castiga Wimbledon. A fost o performanta incredibila, cat si o luna foarte buna. Aceasta a fostdupa castigarea turneului de la All England Club.Doua luni mai tarziu a venit randul Biancai Andreescu sa triumfe la ultimul Mare Slem al anului. A fost al treilea sau turneu castigat in 2019 si primul de o asemenea anvergura. Totodata, a insemnat si intrarea ei intre cele mai bune zece sportive ale lumii. Ambele finale au avut un element comun si acela a fost Serena Williams. In varsta de 39 de ani, sportiva americanca a fost cea care a fost partenera celor doua sportive in finala Wimbledon si US Open.Performanta obtinuta in cea de-a doua parte a anului le-a salvat sezonul celor doua jucatoare si automat le-e introdus in lupta pentru Turneul Campionelor. Este ultimul turneu considerat major care se va disputa in 2019 si care aduce la linia de start cele mai bune opt jucatoare din acest an. Astfel, Bianca Andreescu si Simona Halep sunt pe locurile 4, respectiv 3 intr-un clasament al jucatoarelor cu cele mai multe puncte acumulate in 2019.Ashleigh Barty – 6041 puncteKarolina Pliskova – 5315Simona Halep – 4962Bianca Andreescu – 4942Astfel, cele doua sportive fac parte din top 4 al celor mai bune sportive ale anului si care sunt matematic calificate la Turneul Campionelor. Aceasta competitie se va desfasura in perioada 27 octombrie - 3 noiembrie 2019, la Shenzhen, in China. Va fi pentru prima data cand Bianca Andreescu va participa o asemenea competitie. De asemenea, eape Simona Halep in clasamentul WTA Race.