"1001 de nopti" - Targ oriental-occidental

Pe 29 si 30 septembrie, intre orele 11.00 si 20.00, la iDracula (Selari, nr. 10-12, Centrul Vechi) ne vom rasfata cu tot ceea ce este reprezentativ pentru cele doua culturi – de la lucruri hand made, parfumuri si rochii arabesti, bijuterii rafinate, simple sau sofisticate, cosmetice naturale, sapunuri, creme, tatuaje Henna, haine si genti pana la delicioasele produse cu specific divers, un adevarat periplu culinar.In plus, fiecare va avea sansa sa castige unul dintre premiile puse in joc la tombola surpriza precedata de un show oriental exotic. Sonia Trifan si Roxana Nemes sunt doar doua dintre vedetele pe care avem ocazia sa le intalnim la acest targ – „Voi veni la targ cu multe boabe de cafea in buzunare pentru ca sunt mare iubitoare de parfumuri arabesti. Am deja peste 50 si de abia astept sa descopar celebra colectie Makkaj si sa-mi iau parfumul-vedeta Jazzab (Khallab) – Gold, un parfum extrem de rafinat si de persistent. Parte dintre aceste parfumuri le-am incercat in vacanta din Dubai, de unde mi-am si luat cateva sticlute”, spune frumoasa Sonia Trifan. „1001 de nopti” si tot atatea surprize te asteapta sa le descoperi!