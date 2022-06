3 accesorii must-have pentru vara

Accesoriile joaca un rol important in procesul creativ de stilizare a unei tinute. In timp ce o curea bine plasata poate schimba punctul de interes a unei rochii prin marcarea taliei, o pereche de ochelari supradimensionati pot scoate din anonimat o combinatie simpla, compusa dintr-un tricou alb si o pereche de jeansi.Cu siguranta, fiecare sezon este intampinat cu numeroase trenduri lansate de vestitele case de moda si, ulterior, sustinute de persoanele influente din mediul online. Cu toate acestea, moda ne da prilejul sa experimentam prin diferite combinatii, cu scopul de a gasi elementele potrivite atat personalitatii, cat si stilului personal.Cheia pentru a pastra o varietate in randul tinutelor vestimentare dedicate verii sunt accesoriile. Fie ca ne referim la o geanta shopper din paie, o palarie in stil pescar sau chiar un set de bratari colorate, fiecare accesoriu adauga un plus de unicitate hainelor. Daca ai nevoie de o noua sursa de inspiratie pentru zilele calduroase de vara, am pregatit cateva propuneri inedite.Indiferent incotro mergi in aceasta vara, bijuteriile din aur alb se incadreaza in randul accesoriilor aflate in tendinte, intrucat au puterea de a reinventa orice tinuta casual. Avand la baza aurul galben, aceste bijuterii sunt placate in exterior cu rodiu, un material rezistent la uzura si stralucitor in lumina soarelui.Prin urmare, daca ai ales o rochie eleganta, cu prilejul unui eveniment care are loc seara, o pereche de cercei aur alb vor da un aer feminin si romantic tinutei. In schimb, pentru zilele dedicate noptilor de festival, un set de inele cu charm vor da o nota creativa aspectului tau.Un trend care si-a mentinut pozitia in preferintele stilistilor, geanta stil shopper se dovedeste a fi un accesoriu functional si practic in acelasi timp. In primul rand, designul modern al gentii se asorteaza cu orice look creat pentru zi, indiferent ca ne referim la o tinuta in stil casual chic, business sau chiar pentru plaja.Datorita faptului ca este incapatoare, geanta shopper iti permite sa iei cu tine toate accesoriile necesare pentru a face fata temperaturilor ridicate: apa termala, crema cu protectie solara, balsamul hidratant de buze si, bineinteles, o sticla cu apa pentru hidratare.Incontestabil, ochelarii de soare ocupa locul fruntas in clasamentul accesoriilor dedicate verii, intrucat iti dau prilejul sa schimbi complet orice look. Spre exemplu, daca vrei sa uiti pentru o zi de grijile aplicarii machiajului pe fata si vrei doar sa profiti de vremea frumoasa, o pereche de ochelari oversized pot masca imperfectiunile, in timp ce adauga un aer misterios si elegant.Pe langa scopul pur estetic, ochelarii de soare sunt recomandati pentru a proteja ochii impotriva efectelor nocive ale razelor ultraviolete, diminuand considerabil riscul afectiunilor oculare.In ceea ce priveste stilul potrivit, ia in calcul forma fetei. De exemplu, pentru o persoana al carei chip are o forma rotunda, ramele dreptunghiulare vor face fata sa para mai lunga si subtire, in timp ce ramele tip cat-eye raman o recomandare in cazul fetei in forma de diamant.Sursa foto: Shutterstock.