3 modalitati prin care poti scapa de teama vorbitului in public

Cum putem depasi teama de a vorbi in public? Astazi iti prezentam 3 modalitati simple prin care ai putea scapa de aceasta teama.Sa te inscrii la un curs de teatru sau un curs de actorie atunci cand ti-e teama sa vorbesti in public poate parea o nebunine. Insa noi iti garantam ca este exact solutia pe care o cauti si care ar putea sa-ti ofere rezolvarea la problemele tale.In cadrul unui astfel de curs vei invata cum sa iti stapanesti emotiile si cum sa vorbesti, vei invata sa iti depasesti si teama si tracul de scena. In acest mod vei putea sa comunici oricand si indiferent de cate persoane vor fi in fata ta, pentru tine asta nu va mai reprezenta o problema.In plus, inscrierea la astfel de cursuri de teatru - actorie nu te va scapa doar de aceasta teama, dar iti va oferi si o multime de oportunitati pe viitor. Poate vei descopei un talent care te va duce spre o cariera in domeniu. Sau poate iti vei forma un hobby in aceasta directie, care te va ajuta sa te dezvolti si sa te inconjori tot timpul de provocari si oameni noi.Poti face asta chiar la Arthesium , cu ajutorul echipei care te va invata despre teatru si actorie, iar mai apoi iti vor oferi sansa chiar de a ramane in trupa lor de teatru.Din nou, aceasta recomandare poate parea una extrema, dat fiind faptul ca tie ti-e teama sa vorbesti in public. Insa care este cea mai eficienta metoda psihologica de a scapa de o teama? Trebuie sa o infrunti. Exact in acest mod vei reusi sa scapi de ea.Asadar, daca iti este frica sa vorbesti in publi, participa la sesiuni de public speaking. Bineinteles, nu vei tine un discurs memorabil inca din prima, iar pana la urma nu acesta este sensul prezentei tale acolo. Insa cu siguranta vei incepe sa relationezi altfel cu lumea din jur si sa vorbesti, pentru a scapa de teama de a vorbi in public.Desigur, nu vei incerca din prima sa participi la evenimente oficiale sau la conferinte. Insa pentru inceput te poti integra cu usurinta in grupuri de cateva zeci de persoane, poate poti forma chiar din prieteni de-ai tai un astfel de grup, sustinand in fata lor o discutie, povestindu-le despre tine, despre planurile tale sau despre orice altceva care te va face sa te concentrezi pe ce ai de spus si nu pe cati oameni te asculta.Daca esti angajat intr-o corporatie, spre exemplu, acest sfat este unul grozav. Iar pentru inceput asta ar trebui sa faci daca doresti sa scapi de teama de a vorbi in public. Implica-te activ in cadrul conferintelor si pune intrebari, ofera explicatii, solutii si comentarii pe baza subiectului discutat.Asta te va expune mai putin decat daca ai fi tu principalul prezentator al unui subiect, asa incat s-ar putea sa-ti fie mai comod sa o faci. Este un bun inceput. De asemenea, daca te afli inca in sistemul educational, ei bine aici ai cu adevarat posibilitatea de a te dezvolta in aceasta directie. Daca esti profesor, daca esti student sau elev, probabil te expui vorbitului in public zi de zi. Incearca sa faci din fiecare ocazie cea mai buna sansa pentru a scapa de aceasta teama de a vorbi in public.Iar daca niciunul din tiparele de mai sus nu ti se potriveste, mai ai o sansa. De fiecare data cand ai ocazia sa-ti aduni familia extinsa in cadrul unui eveniment: masa de sarbatori, fiind un bun exemplu, preia initiativa si vorbeste in fata lor. Sunt cunoscuti iar asta te va face sa te simti mai confortabil. E un inceput grozav pentru a scapa de teama de a vorbi in public.