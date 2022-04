3 sisteme de siguranta utile pentru orice masina de oras

Doua dintre principiile de baza pe care le inveti in timpul cursurilor unei scoli de soferi se refera la disciplina si siguranta in trafic. In momentul in care oricare dintre aceste doua variabile sunt incalcate, riscul de producere al unui accident creste alarmant. Conform datelor furnizate de Parlamentul European, statisticile privind capitolul de siguranta in trafic arata o realitate sumbra: peste 25 de mii de persoane sunt ucise anual, in timp ce alte sute de mii sufera accidente minore sau majore pe drumurile Europene. In aproximativ 90% dintre cazurile amintite, eroarea umana ocupa un dezonorabil loc fruntas.Intrucat greseala se traduce ca o nevoie esentiala a creierului pentru repaus, multe evenimente rutiere se pot evita prin intermediul tehnologiei moderne si a dotarilor inteligente de care masina personala dispune. Eficienta acestor sisteme este demonstrata prin numeroasele teste de siguranta, moment in care eficacitatea lor este testata in caz de accident. De la posibilitatea de a mentine stabilitatea autovehiculului, in cazul unui derapaj, la reducerea riscului unei coliziuni frontale sau scurtarea distantei de franare, iata cateva dintre cele mai comune sisteme de siguranta ale unei masini:Sistemul ABS (Anti-Lock Braking System) reprezinta o caracteristica de siguranta avansata si necesara, atat pentru siguranta persoanelor aflate in masina, cat si pentru pietoni, deoarece serveste rolul important de a impiedica blocarea rotilor in timpul franarii. Prin comparatie, daca autovehiculul nu detine sistemul de asistenta la franare integrat printre caracteristicile sale elementare, rotile blocate se comporta asemenea unei sanii care aluneca pe gheata. Din momentul in care soferul pierde controlul volanului, producerea unui accident este inevitabil.La baza, sistemul ABS detine in componenta sa doua elemente:- Hardware: pe fiecare roata este montat un senzor, iar pe sistemul hidraulic de franare exista valve;- Software: Analizeaza datele pe care le primeste de la senzori si valve, astfel incat, poate actiona sistemul de siguranta.Specialistii in domeniu recomanda sa nu intrati in panica atunci cand actionati brusc frana si simtiti o vibratie ciudata. Chiar si in cazul masinilor de tip SUV, precum modelul Kia Sportage , acesta reprezinta semnalul dat de buna functionare a sistemului ABS.Urmand cursul normal al dezvoltarii tehnologice, ESP (Electronic Stability Program) creste nivelul de siguranta resimtit in timpul conducerii unui autovehicul. Cu alte cuvinte, ESP devine un ajutor de nadejde, atunci cand masina si-a pierdut traiectoria corecta de mers si a inceput sa derapeze. Spre exemplu, daca esti nevoit sa franezi brusc in trafic, sistemul ESP intervine cu rapiditate, pentru a te ajuta in redresarea autovehiculului.Totodata, tehnologia ESP se doveste utila pe un carosabil umed. Probabil ca de multe ori ai simtit in timpul iernii, cand drumurile sunt acoperite de gheata si zapada, un mic derapaj din partea masinii. Ei bine, prin intermediul acestui sistem, al unui set de anvelope potrivite sezonului si adaptarea vitezei la conditiile de trafic, vei putea mentine stabilitatea pe drumurile publice.O inovatie dedicata sigurantei celor mici, Isofix (International Standard Organisation Fix) reprezinta un sistem standardizat ce permite ca scaunul pentru copil sa fie fixat pe bancheta din spate a masinii, fara a fi nevoie de folosirea centurii de siguranta. Desigur, exista numeroase modele si tipuri de scaune compatibile cu sistemul Isofix, pe care le poti alege in functie de varsta si greutatea copilului. Spre exemplu, daca cel mic are o varsta de aproximativ patru ani si o greutate de 18 kg, poti opta in favoarea unui scaun Isofix din grupa unu.Sursa foto: Shutterstock