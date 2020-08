Cuvinte precum, biserica, predica au devenit din ce in ce mai utilizate. Expresia “Doamne ajuta!” are o incarcatura emotionala puternica, iti poate da incredere si spusa la momentul potrivit iti ridica moralul si te ajuta sa mergi mai departe. Iata 32 momente in care ar trebui sa spui “Doamne ajuta”!1. Cand obtii o promovare nesperata.2. Cand in loc sa alegi un fastfood iti faci un sandwich sanatos.3. Cand ai rezolvat un conflict cu partenerul de cuplu.4. Cand primesti laude dupa ce ai muncit tot weekend-ul la un proiect.5. Cand ai terminat de facut curatenie in casa ta care arata ca dupa o tornada.6. Cand ai pana de cauciuc si cineva necunoscut vine sa-ti dea o mana de ajutor.7. Dupa o prezentare importanta, cand astepti unda verde a investitorilor.8. Cand treci printr-un moment greu si singurul lucru care te ajuta sa scapi din “intuneric” este sa-i ajuti pe ceilalti.9. Cand compania la care lucrezi se dezvolta gratie performantei echipei.10. Cand iesi dintr-o relatie toxica.11. In biserica, dupa slujba.