4 atitudini prin care te autosabotezi. Nu te transforma in propriul inamic!

Nu degeaba exista vorba “iti tai singur craca”. Este cea mai simpla definitie pentru autosabotaj. Practic, prin propria gandire si comportamentul pe care il adoptam putem ajunge sa ne facem rau singuri, sa ne spulberam sansele de a avea succes si ne epuizam inutil. Cand vine vorba de viata profesionala, ne putem sabota in multe feluri, fara sa constientizam acest lucru., toate acestea ne fac sa ne pierdem increderea, sa avem dubii permanent si sa esuam in final.Daca tu nu crezi in tine, nu o va face nimeni in locul tau! Subestimarea este in multe cazuri alimentata de anturaj. Isi poate avea radacinile in copilarie si creste odata cu tine. Daca ti se spune constant ca. O fire care se raporteaza permanent la cei din jur este mai usor de dezechilibrat. In timp, ajungi sa-ti faci rau singur(a). Alege sa ai propriile valori, sa te ghidezi dupa propriile principii.Nu te mai gandi ca nu esti capabil(a), astfel de atitudini conduc spre autosabotare. Crede in tine, incearca si daca nu reusesti, gandeste-te ca ai capatat o noua experienta, nu ca ai esuat!Este una dintre metodele frecvente prin care te indrepti sigur spre esec. Este in regula sa ridici stacheta si sa vrei mai mult, insa atunci cand iti stabilesti obiectivele, ai grija sa fie realiste.Daca visezi sa ajungi CEO peste noapte, dar nu faci nimic in acest sens, te astepti sa sari peste etape si ajungi in varf, gandeste-te ca si daca se intampla o “minune” te va gasi nepregatit. Daca vei avea asteptari nerealiste, te vei lovi de esec si asta iti va slabi increderea.