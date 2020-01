Iata 4 minciuni pe care ti le spui zilnic si la care ar trebui sa renunti.Multe persoane isi consuma timpul si energia ingrijorandu-se in legatura cu atingerea unui scop – ajungand la un moment dat in punctul in care renunta inainte chiar de a incepe sa faca ceva. Ar fi mai bine sa gandeasca „Stiu ceea ce vrea sa fiu” sau „Sunt pe cale sa obtin ceea ce vreau”. Bineinteles ca nu stii ce sa faci, creierul uman este prea mic pentru a avea absolut toate raspunsurile. Insa cand este vorba de indeplinit obiective este important sa le reduci la rezultatul final (vreau sa fiu scriitor, sa traiesc un an peste granita, sa castig 1000 euro pe luna etc). La fel se intampla si in cazul GPS -ului: nu stii cum vei ajunge la destinatie, cunosti doar locul in carevrei sa ajungi.Aplica aceeasi regula si in cazul obiectivelor si vei fi uimit sa vezi cum Universul te va ajuta sa obtii ceea ce vrei: sub forma unei inspiratii, a increderii de care ai nevoie pentru a face anumiti pasi sau a aparitiei unor noi oameni in viata ta chiar atunci cand ai nevoie de ei.Recunoaste, esti vreodata pregatit pentru o schimbare mare? Iar schimbarile nu vin niciodata cand ramai in zona de confort. Cele mai multe ezitari vin din teama de a fi criticati, respinsi sau judecati. Ceea ce nu inteleg multi oameni este ca ramanand in zona de confort potentialul lor ramane neexploatat.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.