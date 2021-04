5 beneficii ale aranjamentelor florale

Aranjăm flori încă din cele mai vechi timpuri. De fapt, dovezile arheologice arată că vechii egipteni au decorat mormintele și bisericile cu buchete florale delicate; iar istoria scrisă arată că aproape fiecare cultură de pe pământ a luat parte la practica aranjării florilor, la un moment dat.Timp de mulți ani, am presupus că obsesia umanității pentru aranjamentele florale a fost o consecință directă a frumuseții naturii: florile sunt strălucitoare, vibrante și delicate, așa că părea rezonabil să presupunem că vom fi atrași de ele din motive pur estetice.Știința recentă indică însă o legătură mai profundă. Cercetările efectuate de Universitatea Rutgers și de o mână de alte instituții de cercetare la fel de renumite sugerează că florile obțin de fapt un răspuns direct din creierul nostru: declanșarea cascadelor de substanțe chimice fericite și menținerea stresului la distanță.Dacă căutați o scuză pentru a vă umple casa sau biroul cu aranjamente florale, am enumerat mai jos 5 beneficii dovedite:Un studiu de 10 luni realizat de Dr. Haviland-Jones de la Universitatea Rutgers a arătat că vizionarea florilor vă ridică instantaneu starea de spirit.În timpul studiului în cauză, participanților li s-au dat flori la intervale aleatorii și apoi li s-a cerut să raporteze nivelul lor de satisfacție sau bunăstare. Aproape toți cei implicați în studiu au spus că s-au simțit mai fericiți după ce au primit flori, iar o cantitate substanțială a raportat, de asemenea, sentimente de exaltare, emoție și recunoștință.Pentru dr. Haviland-Jones, acest lucru sugerează că a vedea flori ar putea declanșa eliberarea de dopamină și alte substanțe chimice care se simt bine în creierul nostru, iar efectele sunt atât de profunde încât oamenii de știință explorează acum utilizarea florilor ca tratament autentic pentru depresie și anxietate.Există un motiv pentru care uleiurile esențiale de mușețel și lavandă sunt folosite pentru a promova relaxarea: multe dintre mirosurile naturale produse de flori au un efect calmant asupra corpului și s-a dovedit că respirarea mirosului unui aranjament floral declanșează eliberarea de substanțe chimice bune care vă pot ajuta să vă relaxați.O lucrare de cercetare publicată în Journal of Physiological Anthropology a arătat, de asemenea, că doar vizualizarea unui grup de 30 de trandafiri fără parfum ar putea ajuta la reducerea ritmului cardiac.Mecanismul exact care produce acest efect nu este pe deplin înțeles, dar cercetătorii cred că a fi capabili să ne reconectăm cu natura și să observăm ceva detașat de stresul vieții noastre ocupate moderne este suficient pentru a promova relaxarea în sine.Testele efectuate de Universitatea din Lübeck arată că parfumurile produse de anumite flori ar putea ajuta, de asemenea, la formarea memoriei.De fapt, persoanele expuse la parfumul trandafirilor s-au dovedit a avea șanse mai mari decât media de a-și aminti informații despre care li s-au dat cu câteva momente înainte de a fi expuse parfumului, iar oamenii de știință explorează acum oportunități de a folosi parfumurile florale pe termen lung ca amplificatoare de memorie.Acest lucru nu înseamnă că umplerea biroului dvs. cu flori vă va împiedica să vă uitați cheile, dar înseamnă că expunerea consecventă la unele flori ar putea ajuta creierul să construiască căi neuronale puternice și să dezvolte mai multe amintiri.Un studiu publicat în Evolutionary Psychology a arătat că a oferi oamenilor o floare în timp ce călătoreau cu ei într-un lift a încurajat interacțiunile sociale pozitive și o șansă mai mare de comportament de legătură.Aceste descoperiri au fost testate prin replicarea studiului cu stilouri promoționale și alte cadouri, dar nu s-a găsit niciun alt articol care să fie la fel de eficient ca o floare, sugerând că florile naturale dețin o abilitate specială de a încuraja socializarea.Fie că acest lucru se datorează faptului că le considerăm reconfortante, înălțătoare sau relaxante, nu se știe încă cu adevărat, dar puteți profita în continuare de puterile lor naturale plasând aranjamente florale în camere pentru a încuraja comportamentul social.Un studiu de opt luni realizat de Texas A&M University a arătat că angajații au obținut performanțe mai bune la o varietate de teste de creativitate dacă au privit flori înainte de a începe. Din nou, acest lucru ar putea fi legat de natura înălțătoare a florilor sau de un răspuns chimic profund, dar ideea este că, dacă doriți să încurajați creativitatea la birou sau acasă, un aranjament de flori proaspete poate fi o soluție eficientă.Aceste rezultate au fost testate folosind și o varietate de flori diferite, așa că depinde de dvs. cum decorați.