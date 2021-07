5 idei pentru amenajarea unui spatiu dedicat relaxarii

Lectura este una dintre cele mai relaxante și plăcute activități, pe care o poți practica oriunde: în mijloacele de transport în comun, într-o sală de așteptare, sau în orice colț al casei, însă pentru a profita cât mai mult de relaxarea pe care ți-o oferă lectura, este recomandat să amenajezi un loc special dedicat acestei activități. Te poți folosi de spațiul respectiv când vrei să citești, să bei o cafea, să te relaxezi sau să pui lumea la cale alături de prietenii tăi.Dacă vrei să amenajezi un spațiu de lectură, nu ai neapărat nevoie de un buget. Poți să redecorezi o cameră prin mutarea obiectelor de mobilier, iar rezultatul va fi unul de impact.Este indicat ca locul pe care vrei să îl transformi într-un spațiu dedicat lecturii să se afle în apropierea unei ferestre, eventual lângă bibliotecă. Lumina naturală te va ajuta foarte mult atunci când vei citi, iar dacă spațiul din locuință nu îți permite acest lucru, poți să te folosești de un alt colț din încăpere, însă este indicat să adaugi un lampadar sau o veioză care să-ți ofere lumina potrivită pentru lectură. Dacă vei citi seara, asigură-te că este suficientă lumină în cameră pentru a nu-ți fi afectată vederea.Un spațiu dedicat relaxării și lecturii necesită un fotoliu sau o băncuță, un taburet, o măsuță pentru cafea și, bineînțeles, cărți, multe cărți. Pentru că acest spațiu va fi folosit și la întâlnirile cu persoanele dragi, poți aranja pe măsuța pentru cafea cărți din categoria, pe care le poți găsi la prețuri accesibile, din diverse domenii de interes, de la grădinărit la curiozități despre știință, univers, sănătate. Acestea conțin fotografii relevante și sunt ușor de citit, astfel că poți crea propriul tău club de lectură cu ajutorul lor și a altor albume din categoria, sau poți să începi diverse proiecte Do It Yourself alături de cei mici.Acest loc special din casă, care la sfârșitul zilei va fi oaza ta de liniște, îți poate servi și ca spațiu de lucru pentru diverse proiecte personale. Fie că ți-ai propus să îmbunătățești anumite aspecte pentru dezvoltarea personală, ori vrei să descoperi și să studiezi un domeniu care te pasionează, poți face aceste lucruri în spațiul amenajat lecturii. Acesta poate fi folosit și pentru studiu ori pentru a lucra de acasă, iar în funcție de interesele tale, poți adăuga pe rafturi toate cărțile care să te ajute să-ți îndeplinești obiectivele.Pentru a oferi o notă deosebită spațiului, poți crea un raft separat în care să adaugi cărți doar în limba engleză, iar pe lângă acestea, poți expune suveniruri din călătoriile tale, ori obiecte hand-made realizate de tine. Dacă creezi un spațiu special pentru cărțile în limba engleză, poți exersa lectura într-o limbă străină, mai ales că prețurile de vânzare pentru astfel de titluri sunt convenabile într-unO păturică pufoasă, cana ta favorită, poza copiilor din vacanță ori fotoliul acela confortabil pe care ți-l doreai atât de mult, reprezintă detalii mici, dar care vor avea un mare impact asupra stării tale de bine. Adaugă acele elemente care au o valoare sentimentală pentru tine, și astfel vei avea un nivel de confort sporit când te vei relaxa în acest loc special în compania lecturilor preferate.Dacă vor mai folosi și alți membri ai familiei acest spațiu dedicat lecturii, stabiliți împreună care sunt regulile de care veți ține cont în ceea ce privește organizarea și curățenia. Astfel, fiecare își va aduce contribuția, atât la îmbunătățirea aspectului spațiului, cât și la menținerea curățeniei.Amenajarea unui spațiu destinat lecturii va aduce schimbări pozitive pentru toți membrii familiei, dar cel mai important, va contribui la o stare generală de bine, pentru că vei petrece timp de calitate cu cei dragi, conversând, citind sau pur și simplu privind pe fereastră.