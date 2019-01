5 lucruri pe care nu este bine sa le imprumuti niciodata. Ce se poate intampla daca dai sarea din casa

Exista cateva superstitii potrivit carora nu este bine sa imprumuti anumite obiecte din casa deoarece vei avea parte de ghinion si iti va merge rau pe toate planurile.Iata cateva dintre lucrurile pe care nu este bine sa le dai altor persoane:Se spune ca nu este bine sa imprumuti sarea din casa deoarece acest condiment poarta cu el anumite energii care pot avea efecte asupra destinului tau. Sarea este unul dintre cele mai populare componente magice, de aceea nu este bine sa o dai imprumut deoarece persoana care ti-o cere s-ar putea folosi de ea pentru a-ti face rau si atunci cand o sa o primesti inapoi poti sa iei si energia negativa si ai putea sa iti pierzi norocul, sa ai probleme de sanatate sau probleme in familie.La fel ca in cazul sarii de masa, vesela din bucatarie este si ea incarcata cu energii ale familiei tale. Astfel, daca cineva iti cere imprumut o cana, o farfurie sau orice alt vas nu le da.Specialistii de la dailyhoro.ru scriu ca mancarurile imprumutate pot duce la pierderea sanatatii si la esecuri. De asemenea, se spune ca nu este bine sa tii in casa vase sparte sau deteriorate deoarece aduc ghinion.Daca pana acum obisnuiai sa imprumuti haine prietenelor tale sau altor persoane, uita de acest obicei. Cel mai mare pericol sunt pantofii, care absorb cea mai mare energie negativa daca sunt purtati de alte persoane.Bijuteriile nu trebuie imprumutate sub nicio forma altei persoane. Specialistii in bionergie sustin ca bijuteriile au o aura protectoare si daca sunt imprumutate altei persoane pot aduce mari neplaceri proprietarilor, in special in ceea ce priveste sanatatea. Cele mai periculoase sunt bijuteriile din argint sau platina.Nu imprumuta niciodata matura din casa. Poti avea mari probleme financiare si la locul de munca.