5 lucruri pe care sa le faci pana la varsta de 18 ani

Implinirea acestei varste te face sa privesti in trecut, la copilaria ta, si sa devii nostalgic dupa lucruri pe care nu ai reusit sa le faci, dar care ti-ar fi placut sa fie bifate pe lista ta de activitati. Se pare ca unele le simti cu adevarat doar in aceasta perioada si nu ar trebui sub nicio forma sa le omiti. De ce sa ai regrete? Ia un pix si o hartie, apoi scrie cele 5 lucruri si nu te lasa pana nu faci ceea ce iti doresti cu adevarat.Foarte multi tineri sunt incantati astazi de realitatea virtuala, incat uita ca viata exista dincolo de laptop, telefon sau tableta si ca este extraordinar de frumoasa. Anii trec rapid si intr-o buna zi se trezesc ca nu au facut lucruri banale, precum sa danseze toata noaptea in discoteca, sa mearga la un festival de muzica sau sa se distreze intr-o excursie cu colegii de clasa.1.Cine poate sa uite iubirea aceea din tinerete? Atingerile timide, sarutarile usoare, fluturii din stomac si privirea tandra a partenerului raman parca intiparite pentru tot restul vietii in suflet si iti da putere sa crezi ca iubirea exista si ca trebuie sa lupti mereu pentru ea. Se spune ca nimeni nu iubeste ca la 16-17 ani, asa ca nu uita sa te indragostesti la aceasta varsta deoarece o implinesti o singura data in viata;2.Iubirea nepretuita, sincera si pe viata a cainelui tau nu poate fi egalata cu nimic. Cu ajutorul lui inveti ce inseamna prietenia, cum sa fii responsabil si sa ai grija de patrupedul tau blanos cu privire la igiena, plimbare, hrana, joaca etc.;3.Normal ca vei avea parte de o astfel de experienta frecvent de-a lungul vietii, dar pana in 18 ani altfel vei privi intreaga situatie. Este un moment de independenta maxima pe care il ai vis-a-vis de parintii ce vor ramane acasa, te vei distra ca niciodata alaturi de prieteni si vei pune la cale multe nebunii. Chiar te vei trezi ca devii peste noapte bucatar, desi mama ti-a facut intotdeauna mancare si nu ai habar cand e friptura gata de a fi luata de pe gratar;4.Pentru un baiat poate fi o metoda perfecta de a agata o fata, asa ca incearca sa iei lectii de chitara sau de saxofon, vei vedea mai tarziu cat de folositor iti va fi in relatiile cu partenerele tale viitoare si poate chiar iti vei descoperi un talent nativ, pe care il poti cultiva in directia unei meserii de artist;5.Mancarea in zilele de azi este foarte importanta pentru sanatate, iar fast-food-ul si alte obiceiuri alimentare nesanatoase au ajuns destul de periculoase. Invata sa ai grija de corpul tau pentru ca vei vedea ca bolile vor sta departe. Nu e nevoie sa iei cursuri de gatit, stai pe langa mama sau tata si fura putina meserie.In concluzie, fiecare om trebuie sa traiasca anumite experiente pana la varsta de 18 ani pentru a le simti la adevarata intensitate si pentru a ramane cu amintiri memorabile tot restul vietii sale.