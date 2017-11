5 trucuri pentru o rutina de dimineata mai rapida in fiecare zi:

Simti ca rutina ta de dimineata iti mananca prea mult timp? Atunci este cazul sa faci cateva schimbari in obiceiurile tale. Modul in care iti incepi dimineta iti va influenta toata ziua, asa ca evita stresul si scapa de presiunea ca vei intarzia la locul de munca sau la un interviu important. Cu cateva mici trucuri, timpul petrecut dimineata in fata oglinzii va fi redus considerabil, iar tu vei arata mai proaspata ca niciodata.Unul dintre obiceiurile care iti vor ocupa mult timp dimineata va fi spalatul parului. Obisnuieste-te sa faci asta seara, inainte de culcare, lasand pentru dimineata o fereastra pentru a-l indrepta, daca este necesar. O solutie la fel de rapida este si cea a folosirii samponului uscat, utilizat de multe ori in prezentarile de moda. Samponul uscat va da destul volum parului tau, va absorbi excesul de sebum si va oferi impresia de prospetime.Putina organizare nu a stricat niciodata. Stim ca de multe ori preferam acea organizare pe care doar noi o intelegem, dar in diminetile in care trebuie sa ne miscam rapid e foarte important sa avem toate lucrurile puse la punct. Aici nu intra in calcul doar garderoba, ci si baia. Amenajarea baii este unul dintre cele mai importante aspecte din viata de zi cu zi, pentru o femeie aflata mereu in viteza. Cateva solutii inspirate ne pot ajuta sa grabim pasul atunci cand ne incepem ziua. O oglinda mare pentru machiaj si un corp special in care sa ne asezam organizat toate produsele de make-up ne vor scuti de multe batai de cap si cautari prin sertare. Aranjeaza-le pe toate in ordine, ca sa-ti fie foarte usor sa le gasesti si sa te misti.Pentru un ritual de dimineata mai rapid, incearca sa reduci numarul produselor cosmetice folosite. Cand esti pe fuga, inlocuieste fondul de ten, primer-ul, concealer-ul si pudra cu BB Cream. Crema iti va oferi protectie peste zi, te va hidrata si va ascunde imperfectiunile pielii. Mai adauga un lipstick, e mai usor de aplicat, si obisnuieste-te sa folosesti produse doi-in-unu. Un gloss, o mascara pentru gene curbate si un blush iti vor da look-ul proaspat pe care il cautai, si totul intr-un timp foarte scurt. Un alt aspect important este portfardul. Invata sa-l ai mereu organizat, iar totul va fi mult mai usor.Cat timp iti ia dimineata sa te decizi ce vei purta in ziua respectiva? Incearca sa-ti stabilesti tinuta inca de seara. Verifica din timp cum va fi vremea a doua zi si scoate din garderoba hainele si pantofii pe care le vei purta. Un simplu detaliu de acest fel iti va usura munca dimineata si te va scapa de indecizii, razgandiri si stresul ca vei intarzia.Ai de raspuns la cateva mailuri inainte sa iesi din casa, de dat doua telefoane si de luat cateva lucruri pe care trebuie sa le duci la parinti pe seara? Evita stresul de a incerca sa le tii minte pe toate si scapa de acel moment incomod in care trebuie sa te intorci din drum pentru ca ai uitat sa faci ceva. Obisnuieste-te sa-ti faci in fiecare seara o lista cu lucrurile pe care trebuie sa le rezolvi dimineata de la prima ora.