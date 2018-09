6 cuvinte pe care persoanele inteligente nu le folosesc niciodata intr-o conversatie

De la comunicarea orala la cea scrisa, mesajele pe care le transmitem celorlati necesita viteza de gandirea si o cunoastere foarte buna a limbajului. Iata care sunt cele 6 cuvinte pe care oamenii inteligenti nu le folosesc niciodata in coversatiile pe care le poarta:Mulți oameni folosesc acest cuvant de foarte multe ori in exprimarea lor, devenind la un momenta enervanta pentru interlocutor. Astfel, repetivitatea acestui cuvant intr-o discutie devine agasanta, fara sa aduca nicio clarificare pentru interlocutorul tau. Mai mult, persoana cu care vorbesti ar putea fi ofensata de acest cuvant deoarece o pune in postura in care tu ai impresia ca nu intelege ceea ce ii comunica. Totodata, repetarea acestui cuvant intr-o discutie scade calitatea vocabularului si o face mult mai decadenta.Folosirea termenului "întotdeauna" denotă o eroare. Spre exemplu, a spune "întotdeauna însorit" este o propoziție care indică faptul că soarele este recurent în acel loc, lăsând posibilitatea ca într-o zi să plouă sau să se clatine, ceea ce face clar faptul că cuvântul "întotdeauna" nu explică cu fidelitate conceptul. Pentru a evita folosirea repetitivă a "întotdeauna", este mai bine să se descrie pe baza noțiunilor de probabilitate, cum ar fi "ocazional, comun, coincidențial". Nu uitați să le folosiți numai atunci când este necesar.Acest cuvânt este folosit ca un cuvant comun, deoarece poate înlocui orice obiect material sau imaterial. O persoană suficient de pregătită înlocuiește "lucru" pentru a folosi mai bine un cuvânt care exprimă într-un mod specific subiectul la care se referă.O conversație plină de englezisme este, de obicei, foarte obositoare și neatractivă pentru interlocutor. In plus, aceste englezisme denota lipsa de vocabular din limba maternă.Desigur, când vine vorba de un termen științific care nu are o traducere în limba pe care o vorbesti, cuvântul trebuie folosit ca atare.Acesta este un adjectiv valabil când se referă la primul său înțeles, dar cel mai bine este de evitat în situații extreme care descriu exagerarea: "Am mers literalmente toată dimineața". Cuvântul "literalmente", aici nu are sens, deoarece nu înseamnă nimic atunci când ceilalți sunt conștienți că nu vă referiți la ceva figurat.