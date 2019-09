7 lucruri pe care le fac doar oamenii foarte destepti

Oamenii de stiinta au demonstrat insa ca oamenii inteligenti au cateva lucruri in comun. Iata care sunt acestea:Oamenii destepti nu ii judeca pe ceilalti pentru faptele si actiunile lor. De asemenea, ei nu barfesc si nu stau in la "discutii marunte". Persoanele inteliente nu sunt interesate de ceea ce se intampla in viata altor oameni. De fapt, potrivit unui studiu, oamenii inteligenti sunt cei mai fericiti atunci cand sunt lasati singuri.Creierul lor are nevoie de spatiu pentru a respira si functiona.O persoana care reuseste sa transforme o vorba sau o situatie banala intr-o gluma care sa ii faca pe cei din jur sa rada este un adevarat geniu. Pentru asta, aceasta persoana necesita abilitati creative uimitoare pentru a gasi umor in viata de zi cu zi.Conan O´Brien, celebrul comediant american, are un coeficient de coeficient de valoare de 160, în timp ce oamenii obișnuiți obțin de obicei între 85-115. Phoebe Buffay de la site-ul Friends, interpretată de Lisa Kudrow, a marcat 154 la testul IQ.Știai că Albert Einstein, unul dintre cele mai mari genii din lume, vorbea foarte mult singur? Cercetătorii au descoperit că oamenii care vorbesc adesea cu ei înșiși, cu voce tare, sunt mai inteligenți decât cei care nu fac asta. Vorbind cu tine însuți iti antrenezi creierul, îți crește memoria și te ajută să-ți organizezi gândurile.Contrar credinței populare, oamenii inteligenți nu studiază și nu muncesc tot timpul. În schimb, sunt leneși și, din același motiv, încearcă să găsească cea mai ușoară modalitate de a îndeplini sarcinile care le sunt atribuite, fără a fi nevoie să muncească din greu. Conform științei, oamenii care sunt mai puțin activi fizic tind să fie mai inteligenți decât cei care se agită tot timpul.Mințile inteligente sunt curioase. Îi deranjează dacă chiar și o singură frunză este lăsată neîngrijită. Caută întotdeauna răspunsuri și explorează misterele. Potrivit unui studiu, a avea o curiozitate de a afla mai multe este un semn clar al inteligenței superioare. De asemenea, oamenii inteligenți citesc multe și țin adesea un jurnal pentru a lua notițe.Potrivit lui Jeff Bezos, fondatorul Amazon, cel mai mare semn de inteligență este capacitatea de a accepta greșelile și de a învăța dinele. Nimeni nu este perfect, dar persoanele care isi recunosc greselile sunt cele mai inteligente. În mod implicit, oamenii sunt înclinați să creadă că au dreptate și că cealaltă persoană greșește. Dar este nevoie de un creier extrem de funcțional pentru a înțelege și punctul de vedere al celuilalt și pentru a găsi vina în sine.Conform unui studiu, consumul regulat de ciocolată îmbunătățește funcționarea creierului și, ca urmare, te face mai inteligent. S-a constatat că persoanele care mănâncă ciocolată au adesea o memorie mai bună și sunt minunate când vine vorba de cunoaștere și raționament.