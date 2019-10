7 obiceiuri ale oamenilor enervant de fericiti

Cu siguranta sunt 100.000 de lucruri la care sa te gandesti. Ce ai de facut azi, maine, peste doua luni, peste 20 de ani. Insa oamenii fericiti traiesc in prezent. Indiferent ca muncesc sau sunt la ointalnire cu prietenii, in acel moment sunt acolo, cu gandul numai la ceea ce fac si nu la ce vor face peste trei ceasuri sau la ce greseli au facut in trecut. Daca iti petreci prezentul ingrijorandu-te despre ce a fost sau ce va fi nu te vei putea bucura de el.Cand oamenii spun NU se simt apoi ingrozitor. Insa oamenii care reusesc sa spuna nu altora spun DA propriei lor vieti. Oamenii care isi seteaza limite reusesc sa-si faca ordine in viata si sa-siprioritizeze activitatile. Daca ceva nu este pe lista lor de prioritati, poate refuza elegant.Este foarte usor sa “scapi” o vorba rea fata de o persoana pe care o cunosti sau nu. Oamenii fericiti stiu, insa, ca nu ai nicio satisfactie daca ii raspunzi cu aceeasi moneda. Zambeste-le celorcare iti vorbesc urat si nu te lasa purtat in rautatea lor.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.