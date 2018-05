7 trucuri pentru a economisi timp si bani la inchirierea unei masini!

In ultima vreme se constata o crestere a preferintei oamenilor de a inchiria masini, in special in vacante sau in scopuri de afaceri, ceea ce inseamna ca tot mai multe persoane au devenit constiente de importanta serviciilor rent a car si de avantajele pe care o masina de inchiriat le ofera. De foarte multe ori, atunci cand inchiriezi fara sa te documentezi, aceste servicii pot deveni mari consumatoare de timp si de bani. De aceea este important sa gasesti cea mai buna oferta care ti se potriveste si sa alegi serviciile cu mare atentie.Evogoti-a pregatit o lista cu trucuri pentru a economisi atat timp cat si bani atunci cand inchiriezi o masina.Desi pare ca nu economisesti timp facand asta, nu este chiar asa. Poti cauta in liniste, atunci cand ai timp si pe o perioada mai lunga. Astfel vei econimisi cu siguranta bani. De fiecare data cand ajungi pe site-ul unei firme de inchirieri auto, introdu in formulare data de preluare si data de predare si vei vedea pretul estimativ. Pe unele site-uri poti primi si sugestii de masini pe care le poti inchiria in perioada mentionata si preturile pentru fiecare.Masinile economice sau cele de la branduri clasice sunt cele mai bune optiuni in ceea ce priveste pretul. Daca rezervi o masina mica poti avea norocul de a beneficia de un upgrade gratuit la o masina dintr-o clasa superioara, in functie de masinile disponibile in ziua in care faci rezervarea, dar si de promotiile disponibile.Dupa ce ai gasit o masina care iti place si are un pret pe masura asteptarilor tale, fa rezervarea. De cele mai multe ori, exista optiunea de a efectua plata la ridicare. Banii nu sunt luati de pe card, dar tu iti asiguri pretul dorit.In multe cazuri poti inchide rezervarea in mod gratuit, iar daca pretul scade sau gasesti o oferta mai buna, poti inchiria din nou fara probleme o masina. Exista si posibilitatea de a plati pe loc, insa nu iti recomandam sa faci asta pentru ca tarifele se pot schimba chiar si de la o zi la alta. Poti astepta pana cand vezi un pret bun si poti inchiria atunci si sa platesti mai tarziu.Cu putin research online si o comparatie intre preturi vei putea salva sume importante.Sunt companii care ofera discounturi considerabile daca inchiriezi pe perioade mai lungi, asa cum se intampla si la firma deEvoGo si este bine sa stii din timp toate detaliile.De asemenea, poti primi cupoane cu reduceri pe mail dupa ce faci rezervarea la hotel sau dupa ce iti cumperi biletele de avion. Fii atent si verifica-ti casuta de mail, poti beneficia astfel de reduceri suplimentare la inchirierea unui autoturism.Daca esti client fidel al unei companii, nu ezita sa te inscrii in programul lor de loialitate pentru diferite bonusuri sau optiuni gratuite.De obicei vei gasi cea mai buna taxa pentru masina de inchiriat cand faci rezervarea pe saptamana. Acest lucru se intampla pentru ca firmele rent a car au taxe speciale pe saptamana care sunt mai bune decat cele pe cateva zile. Daca poti fi flexibil in ceea ce priveste calatoria ta, profita de ocazie, si cauta o perioada in care preturile sunt mai mici.De asemenea, preluarea si predarea masinii ar trebui sa se intample in acelasi loc. La o cercetare simpla vei descoperi ca daca preiei masina de la o locatie si o returnezi in alta, costurile se pot modifica destul de mult. Poti evita aceste taxe ridicand si returnand masina de la sediul companiei de inchirieri.Inchirierea din aeroport poate implica anumite taxe suplimentare, asa ca verifica daca firma de rent a car solicita o taxa pentru livrarea autoturismului la aeroport.In loc sa platesti taxe in plus pentru un GPS in masina, poti sa iti cumperi propriul GPS pe care sa il folosesti si in alte calatorii, poti lua o harta sau iti poti folosi telefonul in acest scop. Daca iti aduci propriul dispozitiv GPS de fiecare data cand inchiriezi o masina vei face economii considerabile.Firmele de inchirieri auto obisnuiesc sa incheie asigurari pe care vor sa le vanda clientilor, dar, daca ai asigurare personala, poti fi acoperit pentru inchirieri auto. Multi turisti care inchiriaza des stiu asta deja, iti recomandam sa verifici cu consultantul de la firma de asigurari unde esti inscris pentru a determina acoperirea pe care ti-o ofera propria asigurare.Daca raspunsurile nu sunt multumitoare, accepta asigurarea oferita de compania rent a car, pentru ca este evident ca nu poti conduce neasigurat pe niciun drum, atat in Romania cat si in afara tarii. Un accident poate aparea oricand si nu din vina ta, moment in care este perfect sa ai o acoperire.Atunci cand inchiriezi o masina mica poti sa primesti mai multe facilitati si poate chiar un upgrade la o masina de o clasa superioara, in functie de autovehiculele disponibile in ziua in care inchiriezi. In plus ai o gama vasta de masini mici din care poti alege pentru ca, in general, pentru vacante, oamenii inchiriaza masini mai mari. Trebuie luat in considerare si consumul de carburant!Costurile ascunse se pot adauga rapid la suma dorita, motiv pentru care va trebui sa intelegi pentru ce platesti chiar de la inceput. Unele firme de inchirieri auto includ o taxa pentru diferenta de combustibil de la returnare, in cazul in care nu returnezi masina cu plinul facut. Poti evita aceasta taxa facand plinul inainte de predarea masinii la companie.Sunt foarte multe persoane care in graba de a pleca dupa ce au primit masina uita sa inspecteze pentru cateva minute masina. Aceasta operatiune te va ajuta sa eviti costurile suplimentare ce pot aparea mai tarziu. Este bine sa notezi toate defectele pe care le observi la masina si sa le comunici operatorului angajat la firma de inchirieri pe loc. Poti chiar sa faci poze cu masina si un material video. Aceasta te va scuti de reclamatiile ulterioare.Retine si faptul ca este posibil sa fii nevoit sa platesti parcarea la hotel, deci ia in calcul si acest lucru. Daca te decizi sa inchiriezi o masina si tii cont de tot ce ai citit, nu vei avea probleme si vei economisi cu certitudine timp si bani! Pentru mai multe detalii legate de oferta de inchirieri auto, nu ezitati sa ne contactati!