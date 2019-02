Afla cum sa iti alegi echipamentul sportiv potrivit

Magazinele de profil, de mare ajutor

Alege in functie de tipul de sport

Ce este potrivit in functie de sezon

Confortul pe care il ai atunci cand practici un sport, inclusiv cel resimtit la minute bune dupa finalizarea antrenamentului reprezinta un factor care influenteaza starea ta si dorinta de a continua sau nu. Pentru cei mai multi, alegerea unui echipament sportiv corespunzator are legatura cu partea stilistica si de design. Gresit, spun specialistii. Acum mai mult ca oricand trebuie sa fii atent si cunoscator al materialelor folosite.Ideea de a purta ceva sintetic este gresit inteleasa aici. Materialele naturale precum bumbacul nu sunt insa indicate atunci cand practicam sport. Acestea retin umezeala, deloc favorabil cand exista o activitate fizica intensa, sustinuta, deci continui sa transpiri si ai nevoie ca pielea sa nu fie umeda. Desigur, nu orice tip de material sintetic este totusi benefic si confortabil.In primul rand, incepi sa cauti nu neaparat un echipament complet, cat si piese individuale care iti compun costumatia potrivita pentru orele de antrenament. Magazinele de profil sunt o recomandare, pentru ca ai din start de partea ta o selectie de produse special create pentru sport.Laavantajul este de a gasi produse inalt calitative, ale unui producator ceh cu reputatie internationala. Colaboreaza cu mari branduri, la randul lor cu prestigiu in domeniu, folosind tesaturi speciale care favorizeaza starea de bine la purtare si optimizeaza intensitatea cu care poti lucra sau refacerea dupa orele de antrenament.Fie ca preferi ciclismul sau alergatul, aici regasesti tot ce ai avea nevoie pentru orele de activitate fizica, inclusiv accesorii precum ciorapii.Materialele sunt element central ca importanta. Acestea trebuie sa permita pielii sa respire si sa evapore umiditatea, mentinand totodata si o temperatura optima a corpului. Micro - Rapid Dry®, VEGA sau ZAFIRO sunt propunerile Eleven Sportswear. Fiecare in parte are avantajul de a oferi purtatorului flexibilitate si confort.In timp ce unele piese vestimentare sunt versatile - spre exemplu tricourile - nu de fiecare data poti considera ca un echipament sport este util pentru a practica orice tip de sport. In timp ce tricourile, bluzele si mai ales pantalonii pentru ciclism urmeaza anumite tipare, pentru alergat nu sunt la fel de multe rigori. Spre exemplu pantalonii pentru ciclism au o forma anatomica, au cusaturi speciale si sunt foarte mulati, permitand ca orele petrecute in sa cand pedalezi sa nu presupuna vreun disconfort. In schimb, colantii pentru alergat sunt mulati, alesi in functie de sezon si poate preferinte cromatice. Au in compozitie materiale sintetice, nu si intarituri sau cusaturi speciale.Asadar, alege un echipament specific pentru tipul de sport pe care urmeaza sa il practici, garantandu-ti ca acele orele sunt eficiente pentru tine si nu presupun un compromis al modului in care te simti. Nu iti limiteaza miscarile, nu iti ingreuneaza situatia, defocusandu-te totodata.Un alt aspect de avut in vedere este legat de sezon. In perioadele reci vei intalni provocarea de a te proteja de temperature scazute, vei avea poate nevoie si de protectie la cap si maini, echipament cu maneci lungi. In schimb, vara vei prefera maneca scurta, pantaloni mai scurti de asemenea, iar in perioade de tranzitie trebuie sa fii pregatit cu tot ce inseamna protectia fata de vant sau ploi. Geci speciale in acest sens se gasesc in colectia de produse de la Eleven Sportswear.Interesant este ca astfel de piese vestimentare sunt speciale pentru ca nu retin umezeala, resping murdaria, apa si au totusi un grad mare de flexibilitate. Dispun de taieturi, de ventilatie corespunzatoare si prin anumite fermoare. Lejer, elastic, functional, orice produs regasit la Eleven Sportswear se poate descrie astfel: o investitie care sa merite si se justifica si pe termen lung ca urmare a utilizarii prelungite, manifestand rezistenta la purtare.Desi in prima faza nu pare sa fie o alegere prea complicata, de fapt piesele vestimentare potrivite pentru orele de activitate fizica inseamna un avantaj pe care ti-l poti acorda sau nu, facand o alegere corespunzatoare. Pantalonii trebuie sa sustina si musculatura, ciorapii sa favorizeze circulatia sanguina optima. Acestea sunt doar cateva exemple care sa iti demonstreze faptul ca produsele de acest gen merita atentie la fiecare detaliu, inainte de a face o achizitie.