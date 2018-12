Ai o sora mai mare sau mai mica? Iata ce beneficii iti aduce!

Iata-le enumerate mai jos.Un studiu publicat in 2010 in Jurnalul pentru Psihologia Familiei a aratat ca o sora mai mare sau mai mica contribuie la imbunatatirea starii de sanatate mintala si la cresterea respectului de sine. Surorile isi ajuta fratii sa nu se mai simta singuri, neiubiti, ii consoleaza si ii protejeaza. Surorile sunt cele care tin familia unita dupa moartea parintilor.Sora are rolul de a te transforma intr-o persoana mai buna, mai generoasa. Si asta pentru ca surorile promoveaza comportamentele sociale pozitive, precum compasiunea, altruismul, afectiunea. Aceste calitati se invata mai usor de la frati decat de la parinti. Chiar si atunci cand exista conflicte intre frati, dragostea dintre ei nu va disparea. Ei vor invata sa-si gestioneze emotiile, ceea ce va fi un element foarte important in viata.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.