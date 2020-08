Animale uriase pe care oamenii le vad rar

Lumea este plină de surprize. Aproape tot ce știm astăzi am aflat din carti, filme sau internet. Rareori, am putut vedea in realitate lucruri ciudate despre care am citit. Iata cateva animale uriase, pe care rar ti-e dat sa le vezi:Aceasta este dimensiunea la care pot ajunge unele specii de broaște țestoase marine.Acesta este un liliac cu ciocan. Unul dintre cele mai înfricoșătoare animale pe care le vei vedea, dar nu sunt periculoase, în ciuda aspectului lor.Aceasta este o gheară a unui urs comun.Pisica de mare. Aceasta este dimensiunea pe care o pot obține unele pisici de mare.Ați văzut probabil un hipopotam într-o grădină zoologică, dar niciodată atât de aproape.Peste tigru din Congo. Numele său este definit de această imagine.