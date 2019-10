Aurul si efectele sale miraculoase. Stiai ca are aceste puteri magice?

Iata cateva curiozitati despre acest metal pretios, pe care poate nu le stiai:Se spune ca materialele si metalele pe care le purtam direct pe piele ne influenteaza starea de spirit, iar aurul ar avea efecte pozitive asupra noastra.Purtat direct pe piele, aurul ajuta la reglarea presiunii arteriale si la calmarea organismului, alungand astfel stresul si oferind o stare de liniste.Cu siguranta nu stiai ca aurul si argintul sunt metale pretioase comestibile. Potrivit cercetarilor facute, acestea nu au efecte adverse asupra corpului si ajuta la revitalizarea organismului, incetinind procesele de imbatranire.Aurul are proprietati vindecatoare si este capabil sa atraga caldura din mediu spre organism. Se spune ca este bine sa purtam obiecte din aur rotunde. De asemenea, bijuteriile purtate din generatie in generatie au cea mai mare putere vindecatoare prin acumulare energetica in timp.In antichitate, aurul era socotit un remediu foarte puternic pentru spirit si conferea viata lunga, acumuland energie in plexul solar. Un proverb antic spunea ca „aurul intoarce raul inapoi la cel care l-a trimis”. Se spunea ca purtarea unui inel de aur pe un deget de la mana dreapta prelungeste viata cu cativa ani.Cercetatorii moderni au dovedit ca aurul are efecte pozitive asupra starii sufletesti, cu efecte extraordinare asupra depresiilor sezoniere, invigoreaza si inspira incredere in viitor, are proprietati antiinflamatorii si antiimbatranirea pielii. Influenteaza pozitiv pe cei suferinzi de aritmii, care ar trebui sa poarte un medalion sau o cruce de aur la gat. Faptul ca unele bijuterii de aur isi schimba culoarea nu inseamna ca omul respectiv sufera de vreo boala, ci doar ca aliajul are multe impuritati.