Bauturile verii: vinul, ginul si spriturile sunt in top

Sosirea iminentă a verii și temperaturile în creștere aduc imediat în minte idei de după-amieze la piscină, întâlniri cu prietenii sau familia, ieșiri în oraș și multe altele. În toate aceste situații, pot apărea vedetele incontestabile ale verii: băuturile și cocktailurile.În ciuda Covid-ului, este important să găsim acele momente de deconectare, să profităm de zilele caniculare, dar mai presus de toate să simțim că și în izolare putem crea momente pentru a ne bucura de viață și a respira. Din același motiv, îți propunem să experimentezi cu cocktailuri și să pregătești ceva răcoritor care să acționeze și ca aperitiv. Una dintre caracteristicile aperitivelor potrivite pentru vară este că ar trebui să fie mai puțin dulci, deoarece acest lucru ajută la împrospătare, și să aibă un pic de amărăciune și aciditate care ne stimulează papilele gustative și ne oferă o senzație de prospețime.Vinul, ginul și Aperol au devenit ingredientele preferate în această perioadă a anului.Mulți spun că este cocktailul care „nu se demodează”. Această băutură de origine italiană datează din 1919 când frații Barbieri au creat-o după cel de-al Doilea Război Mondial.În ciuda faptului că este pe piață de mulți ani, Aperol Spritz a devenit recent mai popular ca niciodată. Băutura la modă este aperitivul italian iconic, preparat din portocale amare. Acest spritz are o istorie de un secol și se află pe locul nouă în topul celor mai bine vândute cocktailuri din lume.Aperol Spritz este, fără îndoială, o băutură minunată, datorită culorii sale magice, a prospețimii componentelor sale, unde la primul nas ies în evidență note dulci, prietenoase și proaspete. Și, de asemenea, datorită bulelor care îl însoțesc, este cel mai versatil aperitiv al momentului.Rețeta clasică de Aperol Spritz este foarte simplă. Pentru a-l pregăti, avem nevoie de gheață, Aperol și vin spumant în părți egale și îl completăm cu un shot de sifon și o felie de portocală. Aperol Spritz a devenit o opțiune foarte bună de băutură pentru brunch-uri sau picnicuri.Una dintre cele mai răcoritoare băuturi și una dintre cele mai alese în această perioadă a anului.Ginul este un distilat produs din orz, care este de obicei aromat cu boabe de ienupăr, cardamom și alte condimente. În ultimii ani a existat o renaștere a producției de gin artizanal, cu condimente și arome noi. Încearcă marea varietate care există, astfel încât să îți poți selecta preferatul.Ginul tonic se prepară, în mod tradițional, într-un pahar de tip balon, cu gheață, o parte de gin pentru două de apă tonică și se adaugă o coajă de lămâie care conferă prospețime și aciditate gustului ușor amar al chinonei.O variantă foarte drăguță este să adaugi felii de castraveți, cuișoare și rozmarin alături de lămâie, ceea ce îi oferă o notă și mai proaspătă.Se spune că această băutură a fost introdusă de armata britanică în timpul ocupării Indiei, ca mijloc de combatere a malariei, întrucât unele soiuri de parazit sunt vulnerabile la chinină, o componentă importantă a apei tonice.Această băutură populară poartă numele reginei Maria a Angliei. Are vodcă, suc de roșii, sare, piper, lămâie și sos Worcestershire. Există chiar și cei care recomandă să-l servești însoțit de măsline sau cartofi prăjiți.Pentru iubitorii de tequila, aceasta este varianta ideală. Detaliul esențial este să servești paharul cu sare grunjoasă pe margini. Băutura este făcută cu tequila, suc de lămâie și Triple sec. Sunt oameni care inovează și pregătesc margaritas cu căpșuni, mango sau afine. Există chiar și cei care pregătesc o variantă fără alcool care are avocado, suc de lămâie, tonic, suc de portocale și coriandru.Fără îndoială, este una dintre cele mai răcoritoare opțiuni cu care te teleportezi automat pe plajele din Rio de Janeiro. Se spune că secretul este să-l servești cu un sorbet. Ingredientele sale sunt foarte dulci, dar proaspete: cachaça, lime, gheață și zahăr.