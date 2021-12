Business de sezon. Atelierul Dianei cu lumanari parfumate din ceara de soia

Lumanarile parfumate urca in fiecare an in topul preferintelor romanilor pentru cadouri oferite celor dragi. Cu miros de brad sau scortisoara, care aduc aminte de copilarie, cu parfum de lavanda sau patchouli, care inspira o stare de bine si liniste, lumanarile, uneori personalizate, sunt din ce in ce mai cautate. Astfel, au inceput sa apara si business-urile care au in centru aceste produse handmade. Diana, a prins curaj sa inceapa o afacere cu lumanari parfumate, chiar in pandemie. Am aflat povestea ei inPovesteaa inceput in urma cu un an, mai precis in luna mai a anului 2020 cand dupa o perioada indelungata de stat in casa (carantina) si asaltati cu stiri si pronosticuri pesimiste, am inceput sa constientizam cat de important este sa avem o relatie sanatoasa cu noi insine si cu mediul in care locuim. Astfel, lumanarile noastre au venit in intampinarea acestei nevoi de relaxare si de a oferi stari de bine. De altfel, atunci cand vorbim despre produsele noastre, ne place sa le punem tot timpul in relatie cu o baie calda, o cana de ceai, playlist-ul preferat sau un film bun; pe scurt acele activitati ce ne ajuta sa ne indepartam de rutina si stresul zilnic si sa ne conectam cu noi si oamenii dragi noua.Inspiratia vine in primul rand din natura. Am ales pentru lumanarile noastre ceara de soia, care spre deosebire de parafina ce sta la baza celor mai multe lumanari din comert este non-toxica, precum si esente si parfumuri provenite din natura (trandafir, lavanda, patchouli, caprifoi, portocala sau scortisoara. In perioada aceasta, ne bucuram mai ales sa putem lucra si cu alte elemente naturale, precum conurile de brad, portocala uscata, scortisoara, anasonul, pe care le integram in lumanarile noastre. Cred ca unicitatea produselor noastre este data in primul rand de recipientele pe care le folosim. 70% dintre lumanarile noastre sunt turnate in recipiente de ceramica sau portelan, carora incercam sa le dam astfel o a doua utilitate. Si cum aici vorbim in mare parte despre seturi vechi- insa desigur in stare foarte buna- este aproape imposibil sa gasim doua la fel.