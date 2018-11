Cadouri de Craciun pentru barbati. 10 idei cu care nu vei da gres

Se apropie Crăciunul și te întrebi ce cadouri să iei și în acest an bărbaților din viata ta? În fiecare an te confrunți cu această provocare și ai ales să faci alegeri comune, pentru a fi sigură că nu greșești. Te-ai orientat spre clasicile cămăși, pulovere, fulare sau mănuși pentru soțul, iubitul, fratele, tatăl, nașul sau șeful tău. Nu e cam plicitisitor? Anul acesta vă propunem să vă orientați spre cadouri deosebite, de cea mai bună calitate,, cadouri speciale și rafinate cu ajutorul le puteți face mai mult decât o surpriză celor dragi, le puteți dărui o amintire de neprețuit.Iată câteva, cadouri ce vor lăsa o impresie deosebită în noaptea magică a sărbătorilor de iarnă și care își vor dovedi valoarea, indiferent de trecerea timpului:Poate că nu te-ai gândit la un astfel de cadou, dar busola este un cadou simbolic apreciat în mod special de bărbați. Este un cadou versatil ce poate fi oferit soțului ca o confirmare a iubirii tale pentru el, dar și șefului în semn de respect și apreciere sau tatălui pentru a-i transmite mulțumirea ta pentru sprijinul lui de-a lungul timpului. Busola este un simbol al aventurii, dar și a punctului de reper care sunteți dumneavoastră în viața lor, iar acest lucru puteți să-l trasmiteți celor dragi printr-un mesaj special gravat pe busolă. Nu vă feriți să vă exprimați gândurile și sentimentele cele mai puternice prin acest gest! Relația cu acea persoană se va consolida, iar cadoul își va păstra emoția și semnificația și peste ani.Pentru soți sau iubiți puteți să gravați mesaje de iubire, data căsătoriei sau de genul “Pentru tată, frate sau șef puteți să alegeți un mesaj de mulțumire sau de apreciere, care cu siguranță va fi apreciat.De sărbători, un set de butoni eleganți poate fi un cadoul perfect de Crăciun pentru bărbații stilați, cu care nu aveți cum să dați greș. Alegeți eleganța și rafinamentul englezesc al butonilor Dalvey, pentru bărbații care apreciază accesoriile bărbătești deosebite. Poți alege să personalizezi o pereche de butoni cu inițialele sale și va deveni astfel o amintire de neuitat.Orice bărbat preferă cadourile practice, iar o cutie de ceasuri, care-l va ajuta să-și păstreze ceasurile într-un singur loc, poate fi acel cadou de care are nevoie, fără să-și dea sema. De aceea, o cutie de ceasuri va fi un cadou apreaciat de soțul tău, pasionat de aceste ceasuri, de tatăl tău – care colecționeză cele mai deosebite piese ale timpului, dar și de nașul sau șeful tău, in semn de apreciere și respect pentru relația voastră care dăinuie în timp.Pentru bărbații apropiați, precum iubiții sau soții puteți opta pentru genul de cadouri mai intime, precum un set de bărbierit. Doar că nu este unul obișnuit ci de cea mai bună calitate. Gestul tău îi va arăta că ești atentă la nevoile. Alege să personalizezi setul un numele, inițialele numelui sau un mesaj de iubire.Un cadou cu adevărat surprinzător de Crăciun (dar nu numai) este un glob pământesc care se deschide sub forma unui bar. Îl puteți face cadou pertenerului de afaceri, în semn de prețuire a relației voastre de business, tatălui, pentru a-i mulțumi pentru spirjinul din tot acest an, sau nașului ca un cadou special de Crăciun. Surpriza de a deschide globul și a găsi acolo câteva băuturi de calitate și de a se bucura de momente de relaxare și bucurie alături de familie sau priteni este de neprețuit.Un cadou de Crăciun pentru bărbați, precum un clips de bani este un cadou binevenit pentru bărbații mai apropiați, precum iubit, soț, frate sau naș. Char și cei mai romantici bărbați preferă cadourile care să le ușureze viața de zi cu zi!În categoria cadourilor practice se înscrie și borseta de piele ce poate fi oferită cadou tatălui sau nașului. Utilitatea sa este evidentă, iar calitatea sa va fi apreciată în timp de aceștia. Pentru bărbații care iubesc călătoriile și muntele, vă propunem două variante de cadouri cu care nu puteți da greș: un rucsac picnic echipat cu tot ce este necesar în expediție. Alegerea aceasta va demonstra atenție la pasiunile celui pe care-l iubiți sau admirați.Obiectele decorative sunt potrivite ca și cadou de Crăciun pentru un șef sau coleg de serviciu și pot fi încadrate în spațiul lor profesional. Spre deosebire de alte obiecte decorative, cele de pe iLUX.ro sunt originale și puțin surprinzătoare prin forma lor inedită.Ceasurile au fost întotdeauna o alegere potrivită de, indiferent de ocazie. De Crăciun vă propunem să alegeți variantele de ceasuri de mână sau de buzunar de la renumitul brand scoțian Dalvey, ce vor fi apreciate la justa lor valoare de către domni.Indiferent de ce cadou de Crăciun veți alege pentru bărbații din viața dumneavoastră personală sau profesională, bucurați-vă de semnificația gestului de a dărui, din dragoste și recunoștință, emoții și bucurii celor dragi, în noptea magică a Crăciunului.