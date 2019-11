Cadouri rapide daca ai uitat de Sfantul Andrei

Ai uitat ca e Sfantul Andrei? Nu ai timp sa mai ajungi sa cumperi cadouri? Iata cateva idei care te vor scoate din incurcatura si nici nu va parea ca ai uitat de o zi atat de importanta.Florile sunt mereu apreciate, iar in anotimpul rece cu atat mai mult, pentru ca tot mai putini oameni se gandesc sa cumpere flori. Partea buna este ca in sezonul rece florile tin mai mult, datorita temperaturilor, dar si plantelor de sezon care au o durata de viata mai mare. Sunt o varianta perfecta atunci cand ai uitat de cadoul de Sfantul Andrei pentru ca... se pot livra rapid. De exemplu, Floria.ro asigura livrare in toata tara, in doua ore. Mai mult decat atat, poti adauga cateva lucruri pe langa flori - sampanie, ciocolata - astfel incat nimeni nu se va gandi ca ai facut alegerea cadoului cu doar cateva clickuri.O altă variantă care te scoate din încurcătură este să scoți Andreea sau Andrei-ul la masă. Cum e posibil ca restaurantele sa fie destul de aglomerate intr-o seara de sambata, poti deveni chiar tu un chef pentru prietenii tai. Chiar daca pregatesti ceva rapid si simplu sau doar comanzi o pizza, pregateste casa de sarbatoare. Da, flori, lumanari, o sticla de vin. Florile, stii, le poti comanda online. Restul sunt usor de gasit si, mai ales rapid. Condimenteaza seara cu biste board games si cu siguranta va fi o petrecere ad hoc pe care Andreea sau Andrei (ori chiar amandoi) nu o vor uita.