Cadourile: o cale eficienta de a mentine vie interactiunea umana

O aniversare, un succes profesional ori o zi festiva sunt doar cateva dintre momentele cand poti darui un cadou frumos persoanelor dragi din viata ta. Insa oferirea cadourilor nu trebuie sa fie neaparat in stransa legatura cu un anumit eveniment, ci este un gest care poate fi facut oricand. Motivele sunt variate, insa cele mai importante sunt pentru ca ajuta la mentinera unei stari psihice bune si contribuie la definirea relatiilor si intarirea legaturilor cu persoanele iubite.A face un cadou este o traditie care dateaza de mii de ani. Cu toate ca darurile oferite sunt mai valoroase in prezent decat acum o mie de ani, de exemplu, semnificatia acestui gest nu s-a schimbat de-a lungul timpului. Oamenii de stiinta au studiat comportamentul oamenilor si au ajuns la concluzia ca obiceiul de a oferi cadouri reprezinta o parte importanta a interactiunii umane.Traim intr-o epoca in care consumerismul este in plin avant, de aceea, de multe ori, sa oferi un cadou poate fi o corvoada. A darui este o arta si, mai presus de valoarea financiara a darului pe care i-l oferi unui membru al familiei sau unui prieten drag, conteaza foarte mult sentimentele pe care cadoul i le starneste celui care il primeste. De aceea, este esential sa tii cont de preferintele persoanei careia ii oferi un dar, de momentul in care hotarasti sa faci acest lucru si de nevoile acestuia. Sa oferi o bratara de aur mamei sau celei mai bune prietene, pentru a-ti arata recunostinta pentru afectiunea si ajutorul pe care ti le-au oferit de-a lungul anilor, poate aduce bucurie persoanelor dragi din viata ta, fiind vazut ca un gest frumos. Insa un astfel de cadou daruit unui coleg de serviciu, care, la randul lui, n-ar putea sa iti faca un asemenea dar valoros, poate fi perceput ca un gest arogant.Asadar, pentru a face cu adevarat o bucurie unui membru al familiei, unui prieten sau unui coleg, este vital sa iei in calcul atat relatia ta cu acesta si nevoile lui, cat si felul in care cel care va primi darul ar putea percepe gestul tau.A darui este un act de bunatate si transmite ideea ca iti pasa de cei din jur si te gandesti la ei. Sa te comporti frumos cu oamenii din jurul tau, oferindu-le mici bucurii, poate fi o cale de a reduce nivelul de stres resimtit in anumite perioade ale vietii. Acest lucru este valabil mai ales pentru anxietatea sociala. Multe momente de anxietate sunt rezultatul nivelurilor scazute de emotii pozitive. A darui contribuie la cresterea emotiilor pozitive si te ajuta astfel sa experimentezi stari de fericire, vigilenta si interes.Pe de alta parte, la nivel profesional, satisfactiile sunt vitale pentru cresterea productivitatii. Angajatii sunt cei care ajuta la functionarea optima a unei companii, de aceea este important ca ei sa simta ca munca lor este apreciata. O vorba buna primita dupa realizarea unui proiect de succes si beneficiile extrasalariale oferite pentru reusite deosebite sau in momente festive, precum Craciunul, Pastele, zilele de nastere ori onomastice, sunt motivationale si contribuie la cresterea nivelului de productivitate in randul angajatilor.Sursa foto: HAKINMHAN/ Shutterstock