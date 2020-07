Caldura mare. Cum protejezi pisica de canicula

Perioadele de canicula au devenit din ce in ce mai frecvente in timpul verii. Daca tie ti-e cald, si pisicii tale ii este. Insa, spre deosebire de oameni, pisicile transpira foarte putin. In caz de canicula, animalul poate avea dificultati in a-si reduce temperatura corporala, iar tu trebuie sa-l ajuti sa se racoreasca, pentru a preveni deshidratarea, dar si o posibila instalare a hipertermiei, care i-ar putea fi fatala.Hrana echilibrata este o modalitate de a-i asigura pisicii o stare buna a sanatatii, iar aceasta are nevoie de o dieta adaptata nevoilor sale. Pe timpul verii, in materie de, sunt recomandate versiunile umede, care acopera o parte din necesarul de apa. Pisica este un animal care provine dintr-un mediu uscat, iar din acest motiv, bea putina apa. Din punct de vedere alimentar, pisica este carnivora, gasind in prada sa mai mult de jumatate din apa de care are nevoie. Insa, pisica de apartament nu vaneaza, iar crochetele nu ii acopera necesarul de apa. Hrana uscata nu o va face sa consume mai multa apa pentru a compensa, iar acest fapt ii poate afecta rinichii. Prin urmare, pentru a reproduce ceea ce mananca pisica in mediul sau natural, este mai bine sa-i oferi mai multa hrana umeda, mai ales in perioadele de canicula.Oricat de ciudat ar parea, blana o ajuta pe pisica sa se protejeze atat de frig, cat si de caldura. In schimb, blana incalcita poate retine caldura. Este recomandat sa periezi pisica zilnic, pentru a elimina firele moarte, dar si pentru a o ajuta sa-si aeriseasca pielea.Majoritatea pisicilor nu agreeaza baile. Pentru a ajuta pisica sa se racoreasca, umezeste un prosop si sterge-i usor corpul, mai ales picioarele. Daca nu devine agresiva, poti incerca sa ii scufunzi labutele in apa mai rece. De asemenea, poti pune un prosop umed si stors in locul unde ii place de obicei sa doarma. O alternativa poate fi folosirea unui spray cu apa, cu care sa umezesti blana pisicii, dar si locul unde doarme.Pisicii nu ii place apa statuta. Pentru a o incuraja sa bea apa in timpul verii, investeste intr-un dispozitiv de tip fantana. Apa va fi intotdeauna proaspata si curata.Poti sa pui din cand in cand in apa pisicii un cub de gheata, pentru a o pastra mereu proaspata. Nu face acest lucru prea des, pentru ca apa prea rece ii poate afecta stomacul.Pisicile sunt lenese. Acesta este motivul pentru care ai putea sa incurajezi pisica sa se hidrateze punand cate un bol cu apa in fiecare incapere.Daca pisica ta are acces in afara locuintei, ea isi va gasi sigur un loc pentru a se adaposti de caldura. Daca locuiesti intr-un apartament si nu poti lasa perdelele trase pe timpul zilei – aceasta fiind o modalitate de a pastra racoroasa o camera –, fa un adapost improvizat pentru pisica. O cutie si chiar un prosop lasat sa atarne pe ambele parti ale unui scaun ii pot servi drept adapost.Un ventilator acoperit cu un prosop ud poate contribui la cresterea umiditatii aerului si, implicit, la racorirea camerei. Poti obtine acelasi rezultat asezand prosoape umede in fata ferestrelor larg deschise, daca adie putin vantul.Este posibil ca pisicii sa ii placa sa faca o plimbare zilnica dupa pranz, insa, mai ales atunci cand este canicula, este recomandat sa nu o lasi sa iasa intre orele 13.00 si 16.00.Sursa foto: Unsplash.com