Zilele de sarbatoare legala se acorda salariatilor romani pe langa zilele de concediu de odihna la care au dreptul conform legii. Calendar zile libere 2020. Bugetarii vor avea nu mai putin de 7 minivacante, pe langa cea creata de Guvern chiar la inceputul anului, cand a acordat si ziua de 3 ianuarie zi libera, fiind intr-o vineri, intre weekend si sarbatorile legale de 1 si 2 ianuarie.Codul Muncii stipuleaza, la articolul 139, care sunt cele 15 zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza si care trebuie respectate de catre orice angajator si angajat din Romania.Daca vrei sa iti faci deja planurile pentru minivacantele din 2020, iata care este calendar zile libere 2020 1 ianuarie (miercuri)2 ianuarie (joi)24 Ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Romane (vineri)17 aprilie – Vinerea Mare19 aprilie – prima zi de Pasti (duminica)20 aprilie – a doua zi de Pasti (luni)1 Mai – (vineri)1 Iunie - Ziua Copilului (luni)7 iunie – prima zi de Rusalii (duminica)8 iunie – a doua zi de Rusalii (luni)15 august – Adormirea Maicii Domnului (sambata)30 noiembrie – Sfantul Apostol Andrei, cel Intai chemat, Ocrotitorul Romaniei (luni)1 Decembrie – Ziua Nationala a Romaniei (marti)25 decembrie – prima zi de Craciun (vineri)26 decembrie – a doua zi de Craciun (sambata)Cele mai lungi minivacante sunt de Anul Nou (miercuri 1 ianuarie - duminica, 5 ianuarie), de Paste (vineri, 17 aprilie - luni, 20 aprilie) si de Sf. Andrei si 1 Decembrie (sambata - marti).Acordarea de zile libere de sarbatorile legale prevazute in Codul Muncii este obligatorie pentru angajatori. In situatiile speciale in care intreruperea totala a activitatii este imposibila, din motive obiective, salariatii care lucreaza in zilele de sarbatoare legala trebuie sa primeasca in compensare fie o plata cel putin dubla pentru timpul lucrat, fie timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile.Romanii de alte confesiuni religioase legale, altele decat cele crestine beneficiaza de alte doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale.