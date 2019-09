Campionii canini ai anului! Descopera-i pe cei patru magnifici dresati de Mihai Nae, dresorul preferat al vedetelor

La fel s-a intamplat si la cel mai recent concurs national canin, care a avut loc in Bucuresti, unde Mihai Nae a obtinut patru premii cu patru superbe exemplare canine: Aky, un Bulmastif in varsta de numai 10 luni, si nu mai putin de 65 kg, a reusit sa invinga orice adversar, iesind in numai 2 zile campion junior Romania 2019. Acesta a impresionat atat prin talie, cat si prin felul in care a lucrat in antrenamentele de paza, disciplina si dresajul de ring. Acelasi rezultat a fost obtinut si de doi dintre puii cunoscutului cane corso Uranus - Honey si Primus, ambii in varsta de 11 luni, care au iesit campioni la clasa junior."Acestia doi sunt frati de cuib, cu care am lucrat dresajul de paza, disciplina si dresajul de ring. Ambii au iesit campioni 2019 clasa junior in cadrul Achr", ne explica Mihai Nae."Inca un campion ce ne da sperante mari pentru Mondiale este si Sultan, un pui de Ciobanesc German, nascut in scoala mea de dresaj si format de mine. Situandu-se in permanenta pe locul 1, acest pui din canisa mea, nascut la mine in casa, care provine din 5 campioni mondiali, a muncit lucrand alaturi de mine atat dresajul de disciplina, dresajul de paza, cat si cel de teritoriu. Sunt bucuros ca a iesit campion national numit de Achr tot la clasa junior", ne spune mandru Mihai Nae.