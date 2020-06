Castelul Peles pregateste spatii pentru carantina

"Familia regala a Romaniei a oferit pana la 53 de spatii in Castelul Peles, din statiunea montana Sinaia, pentru persoanele aflate in ordine de carantina", a scris Thedispatch.in.Casa Regala a Romaniei a anuntat pe 20 martie ca va asigura cazare gratuita pe Domeniul Regal Peles pentru pacientii plasati in carantina din cauza noului coronavirus. Astfel, autoritatile au putut utiliza 53 de spatii de cazare individuale in unitatile hoteliere si vile din Domeniul Regal Peles pentru persoanele care aveau nevoie sa intre in carantina.Sinaia este mai mult decat o statiune montana.Este un loc plin de istorie si povesti, o destinatie de sfarsit de saptamana pe tot parcursul anului. Conform aplicatiei distante rutiere se poate ajunge pe Drumul National 1, din Bucuresti, iar calatoria dureaza in jur de 2 ore.