Castraveti murati. Cele mai bune retete de castraveti murati in otet sau in saramura

Coaja de castraveti murati contine o enzima care ajuta la digerarea si asimilarea proteinelor. Castravetii murati previn indigestiile, balonarea si disconfortul abdominal. Cand consumi castraveti murati in saramura se stimuleaza activitatea pancreasului si productia unor substante care maresc receptivitatea organismului la insulina.De asemenea, castravetii murati contin fibre alimentare care stimuleaza activitatea hepatica si previn producerea colesterolului in exces.Totusi, pe cat sunt de gustosi, castravetii murati ar trebui consumati cu moderatie. Continutul bogat de sodiu ii fac destul de periculosi pentru cei care au tensiunea mare sau probleme cu retentia de apa. Conform nutritionistilor, un singur castravecior murat contine 300 mg de sodiu, in conditiile in care doza zilnica recomandata de sodium este de 2.300 mg.Mod de preparare Castraveti murati la otet– Se spala castravetii si se asaza in borcane, se toarna apa peste ei, asa masuram cata apa trebuie in borcan, punem peste castraveti ceapa taiata solzisori, morcovul taiat felii, usturoiul curatat, frunzele de telina si firele de marar uscat.– Turnam apa intr-o oala, adaugam otet 1/4 din cantitatea de lichid, sare, miere, boabe de mustar, boabe de piper si fierbem compozitia.– Cand lichidul clocoteste il turnam peste castravetii din borcan, sa avem grija ca borcanele sa fie pe un suport metalic asa va fi evitat craparea borcanelor din cauza temperaturii ridicate. Punem capace la borcane si asezam borcanele in camara.Pofta buna!Daca va plac castraveciorii dulci-acrisori la gust va recomand aceasta reteta. Eu i am pus si anul trecut si va asigur ca sunt deliciosi si nu se inmoaie…Ingrediente Castraveti murati dulci-acrisoriLa 6 litri de apa avem nevoie de:1 litru de otet pt muraturi6 linguri sare grunjoasa pt muraturi600 gr zahar2 plicuri pikant fixcastraveticeapamorcovhreanfoi de dafinMod de preparare Castraveti murati dulci-acrisoriCastravetii bine spalati se asaza in borcanele spalate si uscate, apoi adaugam cateva feliute de morcov si ceapa, hrean, foi de dafin, boabe de mustar si piper. Amestecam bine intr-o cratita otetul, apa, sarea, plicurile de pikant fix si zaharul,apoi punem la foc si lasam sa dea in cateva clocote. Aceasta compozitie o turnam fierbinte (punem cate unpolonic,incet pentru a nu se sparge borcanele) peste castravetii din borcane si sigilam imediat cu capace.Pofta buna!