Cat de des platesc sloturile online?

În topul celor mai profitabile jocuri din cazino, probabil că sloturile s-ar plasa pe ultimele locuri. Gamblerul nu știe când urmează să vină următoarea plată, nu știe care este rețeta pentru ca slotul să poată oferi plata, iar șansele ca slotul să vină el spre tine cu o rată de plată favorabilă nu există. Plățile oferite de sloturi nu sunt chiar un subiect simplu, dar vom încerca să explicăm cât de bine putem cum funcționează frecvența plăților sloturilor.Ca un slot să fie recunoscut pentru cât de bine plătește, trebuie să fie luate în vedere 2 caracteristici foarte importante. Prima dintre ele este Hit Rate-ul, adică șansa procentuală aproximativă pe care slotul o are pentru a oferi o rotire câștigătoare orice slot din orice casino online România are așa ceva. Hit Rate-ul este foarte important pentru un jucător, dar nu mai important decât RTP-ul. În timp ce valoare de RTP îți arată care sunt câștigurile și banii returnați pe o perioadă mai lungă de timp, Hit Rate-ul îți arată numai procentul de rotiri câștigătoare.De exemplu, un slot are un Hit Rate de 18%. Acest lucru înseamnă că slotul va acorda câștiguri jucătorului numai pentru 18% dintre rotiri. Calculul nu este ușor de făcut deoarece aceste 18% poate să se simtă diferit în funcție de cât de multe rotiri efectuezi. Evident, că procentul nu se poate aplica unei sesiuni de doar 1 rotire. Sesiunea de joc trebuie să conțină minim 100 de rotiri pentru ca acest Hit Rate să fie cât de cât apreciat corect.Apoi, jucătorii se gândesc foarte des și la șansele pe care le au pentru a câștiga un Jackpot. Toate cifrele care indică șansele câștigării unui jackpot te vor demoraliza enorm, dar chiar și acestea au un sens. De exemplu, o șansă pentru ca un jucător obișnuit să primească un jackpot este de 1 la 500.000.000. Dacă vei încerca să găsești slotul cu cel mai mare RTP, cu un Hit Rate mare și cu o șansă de Jackpot cât mai mare, vei avea parte de o partidă mult mai bună decât prietenii tăi.Există foarte multe teorii care dezbat modul sau modurile în care sloturile oferă plăți jucătorilor. Depinde foarte multe și unghiul din care privești aceste plăți sau șanse de a obține câștiguri. Dacă te interesează să fii mereu implicat într-o sesiune distractivă care să nu te lase să te plictisești, te va interesa foarte mult Hit Rate-ul deoarece cu cât acesta este mai mare, cu atât ecranul va fi mereu plin de câștiguri, culori, muzica și implicit sesiunea va fi una specială.Dacă te interesează să investești o sumă mare de bani la sloturi, dar nu te grăbești să faci decizii proaste, ar trebui să alegi o strategie de miză mică, la un slot un cel mai mare RTP posibil pentru a putea obține cât mai mult profit cu putință sau pentru a merge suficient de departe pentru a primi un Jackpot.Cu toate acestea, probabil că cel mai bun indicator posibil pentru a verifica cât de mult câștigi la sloturi este Hit Rate-ul. O rată de 35% este perfectă și vei simți și tu asta pe ecranul de joc. Majoritatea jocurilor nu au un procent atât de generos, deci vei fi nevoit să cauți foarte bine până vei găsi un slot cu potențial.Am tot folosit termenul de RTP în acest articol și a venit timpul să analizăm și ce înseamnă el. RTP-ul poate fi un semn de la Dumnezeu că te afli la slotul care trebuie, dar poate fi și un semnal de alarmă ce nu trebuie sub nicio formă ignorat. Cei care aleg sloturi fără să verifice RTP-ul sunt oameni care încă nu au învățat ce înseamnă să joci eficient la cazino. RTP este o abreviere de la Return To Player, o sintagmă care este exprimată în procente și care ne indică câți bani vor fi înapoiați jucătorilor pe termen lung.În toate ghidurile scrise despre sloturi, vei vedea informațiile despre RTP publice. Cele mai multe dintre sloturile de top din 2021 au RTP cuprins între 93% și 96%. Cele care te interesează sunt sloturile cu RTP de peste 95%, dar sfatul nostru este să mergi și mai departe. Găsește sloturi cu RTP de peste 98%. Crede-ne pe cuvânt, la sloturi, chiar și 0.01% contează mult. Volatilitatea este și el un termen des folosit în discursurile despre sloturi. Când vorbim despre cât de volatil este un slot, ne referim la capacitatea lui de a oferi plăți. Este strâns legată de Hit Rate, dar este explicată pe termen mai lung. Dacă un Hit Rate ar trebui să fie respectat chiar și pentru 100 de rotiri, Volatilitatea ar trebui să reprezinte modul în care un slot plătește, pe termen mai lung. O volatilitate mare, înseamnă plăți mai puțin frecvente, în timp ce volatilitatea mică înseamnă plăți mai multe.Este foarte greu să găsești un slot cu un RTP mare și cu un Hit Rate mic, deși nu imposibil. Toate aceste valori sunt corelate între ele datorită naturii jocului de slot. Diferența totuși ține de modul în care este programat slotul și de plățile simbolurilor. Un Hit Rate de 50%, care înseamnă ca 1 din 2 rotiri este câștigătoare, nu înseamnă că și RTP-ul, adică banii returnați, vor fi mulți.Dacă la miza de 2 RON, ai linii câștigătoare care plătesc 1 RON, practic tot ești în pierdere cu 1 RON, iar la tine se întorc 1 RON. Adică avem de-a face cu un RTP de 50%. Aici este momentul în care poți să alegi rețeta slotului tău. Folosind acești trei indicatori. RTP, Hit Rate și Volatilitate.Data viitoare când analizezi un slot pe care nu l-ai mai încercat niciodată, verifică lucrurile cu adevărat importante. Nu analiza grafica slotului sau numărul de simboluri deoarece nu ele sunt lucrurile care definesc eficiența unui joc de slot.