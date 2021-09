Cat de importanta este mancarea speciala pentru pisici sterilizate?

Pisicile sunt animale de companie greu de înlocuit. Atunci când decizi să aduci în sânul familiei o pufoșenie dornică de joacă și mereu în căutare de atenție și dragostea celor din jur, trebuie să te gândești de la început cum va decurge viața voastră de atunci înainte.Pe lângă iubirea cu care pisicuța este înconjurată, această va mai avea, în anumite etape ale vieții sale și de anumite nevoi speciale. În cazul în care pisica ajunge să fie sterilizată, de exemplu, este important să știi că după ce se produce această operațiune, îndrăgitul tău animăluț de companie va avea anumite nevoi speciale, mai ales în privința alimentației.O pisică se sterilizează în momentul în care ajunge la maturitate și devine activă sexual, fiind o serie de motive întemeiate care îi determina pe stăpâni să apeleze la această intervenție medicală. Odată ce pisica este sterilizată, ea intră intr-o nouă etapă din viață și avea nevoie de un alt mod de a fi hrănită. Sterilizarea are un impact puternic asupra nivelului de hormoni, dar, totodată, aduce și multe rezultate pozitive precum speranța de viață mai mare.Imediat după procedura de sterilizare, stăpânii observă că pisicuța are un apetit crescut. Doar că dacă vei continuă să îi dai aceeași cantitate de mâncare ca și înainte, fără să schimbi nimic, în foarte scurt timp pisica va fi obeză. Modificările hormonale care duc la creșterea poftei de mâncare sunt firești după sterilizare, dar pentru a avea în continuare o viață sănătoasă, pisica ta va avea nevoie acum de mâncarea potrivită. Astfel, poți face trecerea la mâncarea pentru pisici sterilizate, special concepută pentru a asigura nevoile nutriționale ale micuței feline, fără a-i afecta greutatea sau formă fizică.După ce a fost sterilizată, pisica are nevoie de o alimentație bogată și hrănitoare, care asigură controlul greutății, un sistem urinar sănătos și o imunitate puternică. Astfel, hrana cu un conținut mare de proteine precum carnea de pui sau de curcan, pește, dar și ingrediente precum porumb, orez, grâu, legume nu ar trebui să lipsească din hrana specială pentru pisici sterilizate.Printre tipurile de hrană recomandate pentru pisici sterilizare se numără:Deși sterilizarea pisicilor este o intervenție pentru care optează mulți stăpâni de astfel de animale de companie, mulți dintre ei se tem că acestea să nu devină obeze odată ce sunt castrate. Pe lângă hrana specială pentru pisici sterilizate care nu trebuie să lipsească din dieta micuței feline, mai sunt importante câteva reguli ce trebuie adoptate pentru a preveni creșterea în greutate. Sterilizarea pisicii înseamnă atât schimbarea dietei cât și a stilului de viață al acesteia. Pentru că pisica să fie la fel de plină de energie, de poftă de joacă și afecțiune cum a fost încă din prima zi care ai adus-o acasă, este important să fie respectate câteva reguli:- Ajută pisica să se hidrateze cât mai bine, punându-i la dispoziție boluri cu apă proaspătă în mai multe locuri din casă sau de afară- Încurajează pisica să facă mișcare: o poți scoate afară, jucați-vă cu jucării speciale care o vor tenta să se miște- Evitarea situațiilor stresante și menținerea unui mediu prietenos, pentru că pisica să fie relaxată atunci când mănâncă- Renunțarea la recompensele sau gustările cu un conținut caloric ridicat- Monitorizarea permanentă a greutății pisicii