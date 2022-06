Ce bauturi alcoolice ar trebui sa ai in casa pentru cocktailuri perfecte cand petreci o seara buna cu prietenii

Cocktailurile sunt o necesitate în serile cu prietenii. Cu sau fără alcool, există ceva pentru toată lumea. Fie că preferați o băutură alcoolică anume sau vreți să vă bucurați de un Aperol spritz, cu siguranță trebuie să fiți pregătiți pentru toate gusturile dacă țineți o petrecere acasă.Pentru a face cocktailuri perfecte este imperativ să aveți materialele potrivite. Este dificil, dacă nu imposibil, să amesteci diferitele ingrediente în mod corespunzător fără un shaker. Un aparat de gheață și un zdrobitor de gheață sunt, de asemenea, echipamente esențiale pentru a obține cuburi de gheață perfecte într-un timp minim.Bineînțeles, nu uităm de serviciile de cocktail pentru a prezenta băutura așa cum trebuie și a-i face pe oaspeți să-și dorească să consume mai mult. Există și alte ustensile care pot fi necesare, cum ar fi un tocător, un blender, un pahar de măsurat sau o strecurătoare mică. De asemenea, mai aveți nevoie și de anumite băuturi alcoolice. Dacă vrei să fii mereu pregătit, iată ce ar trebui să ții în casă mereu.Însemnând „puțină apă” în rusă, vodka nu este un lucru mic când vine vorba de popularitate, deoarece este cea mai vândută și distribuită băutură alcoolică tare din lume. Vodka este un element neutru, nearomatic, care se adaptează foarte bine la multe combinații de arome. Ea este vedeta celebrului Moscow Mule sau Bloody Caesar. În afară de Dry Martini, majoritatea cocktailurilor pe bază de vodcă vor avea un profil destul de fructat.Născut în Olanda, ginul a servit foarte mult timp ca remediu medical. Marinarii au băut cantități mari pentru a înfrunta condițiile dure de călătorie și bolile contagioase cu care se confruntau. Ginul așa cum îl știm astăzi este băutură alcoolică necesară în bar, care poate acoperi o gamă foarte largă de arome. Fie pentru un gin tonic tău obișnuit, fie pentru clasici precum Negroni, gama largă de ginuri prezente pe piață se va adapta papilelor tale gustative.Mulți dintre noi, probabil, își amintesc de o seară în care am băut prea mult, punctată de shot-uri de tequila. Într-adevăr, tequila va ști să aducă partea de exotism în cocktailurile tale și, chiar dacă Margarita este cea mai populară, această băutură alcoolică din agave te va surprinde cu potențialul. Dacă optezi pentru o tequila făcută din 100% agave albastre, va scrie „100% agave” pe sticlă.Să stăm la soare cu băutura alcoolică esențială insulelor: romul. Acest nectar din trestie de zahăr a fost unul dintre primele băuturi alcoolice folosite în cocktailuri. Întrebarea pe care ne-o punem frecvent este legată de tipul de rom pe care îl alegem: rom alb sau rom negru. Să presupunem că 90% dintre cocktailurile clasice pe bază de rom, cum ar fi Daiquiri sau mojito, necesită rom alb, care va avea un profil mai ușor și, prin urmare, va lăsa loc pentru alte ingrediente. Romurile întunecate și condimentate au mai mult caracter și sunt adesea preferate pentru Cuba Libre sau pentru degustare.Cu toții știm acele scene celebre de filme occidentale cu cowboy sorbind whisky în saloane. Din fericire, bourbon poate fi savurat și în propria casă. Bourbon este un whisky american făcut din porumb și se găsește în multe magazine. Implică adesea un profil puternic, cu excepția cazului lui whisky sour. Această băutură alcoolică are deja un caracter propriu (în special datorită faptului că este învechit în butoaie de stejar) și, prin urmare, este în principal combinat cu puține ingrediente pentru a nu-l denatura cu exemplul Old Fashioned sau Manhattan.Dacă iubești Aperol spritz cu siguranță trebuie să ai Aperol în casă. Este o băutură alcoolică aperitiv, care se servește înaintea mesei. Aperol se distinge datorită ingredientelor principale, portocale amare și dulci, rubarbă și multe ierburi și rădăcini diferite. Rețeta sa este secretă și nu s-a schimbat de cât băutura a apărut prima oară pe piață în 1919. Nu este de mirare că Aperol spritz este băutura verii