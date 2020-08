Ce cadouri inspirate poti sa ii faci celei care are grija de copilul tau

Dacă ai fost nevoită să revii la muncă după concediul de creștere a copilului și ai găsit o bonă răbdătoare, empatică și iubitoare pentru micuțul tău, ești o norocoasă. Dacă e vorba de o persoană care a înțeles că acesta nu este doar un simplu job, ci o ocazie de a face parte chiar din familia extinsă, probabil comunicați deja foarte bine, totul e sub control, iar copilul este îngrijit și fericit.Chiar dacă oferta de pe piața de muncă este generoasă și multe femei vor să devină bone, cu siguranță ai interacționat cu multe persoane până să o selectezi pe ea. Și dacă pleci mereu la muncă având siguranța că năzdrăvanul tău rămâne pe mâini bune, iar când te întorci îl găsești vesel, dornic de joacă și hrănit corespunzător, atunci chiar ai făcut cea mai bună alegere.Nu ai nevoie de un eveniment special pentru a-ți arăta recunoștința față de cea care are grijă de copilul tău în lipsa ta și nu trebuie să aștepți până pe 8 martie sau până la ziua ei. E adevărat, are un salariu, e plătită pentru fiecare oră extra, însă nu e un dar condiționat, ci de o simplă dovadă de recunoștință. În plus, cel mai probabil că ea nu își permite să se răsfețe prea mult, așa că ai putea tu să compensezi acest aspect oferindu-i un dar.În articolul care urmează, vom enumera succint câteva idei de cadouri:Fără doar și poate, orice femeie va fi cucerită de aroma unui parfum, mai ales dacă este persistent și recognoscibil. Un puf de parfum înseamnă mai mult decât acțiunea în sine, banală de altfel. Este o cale de acces către o lume în care mirosurile rafinate, poate florale, de santal sau bergamote, te poartă către un alt univers, unul în care te simți specială, mai frumoasă și mai îngrijită. Deși poate ai fi tentată să îi oferi o esență pe care tu nu o folosești, nu face această greșeală, ci alege pentru dădacă dintr-o gamă variată deunul care i se potrivește ei.Dacă ai o dădacă mulțumită și fericită, atunci cel mic este aidoma. E greu să aduci fericire în viața altora, dar măcar poți să îi înveți să creadă în ea și să acceadă la astfel de momente de plenitudine sufletească. O carte motivațională reprezintă din acest punct de vedere o alegere de cadou inspirată. Ar fi ideal ca cea care stă cu micuțul tău să găsească mereu puterea de a rămâne optimistă, zâmbitoare, de a avea întotdeauna planuri și de a nu fi afectată de o zi de muncă dificilă.Exemplele altora de determinare și tehnici de control al emoțiilor și al gândurilor cu siguranță o vor ajuta pe termen lung. Dacă e și o persoană curioasă și dornică de a învăța lucruri noi, va aprecia foarte mult un astfel de dar.Desigur, e un accesoriu care poate însoți un alt cadou, dar chiar și un simplu buchet de flori oferit fără un motiv anume generează emoție și bucurie, mai ales dacă destinatara iubește plantele. Încearcă să îi cumperi florile preferate într-un aranjament frumos, însoțit de un bilețel pe care să nu uiți să scrii „Mulțumesc”.Sursă foto: unsplash