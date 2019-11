Ce inseamna cand visezi copil mic. 10 mesaje la care trebuie sa fii atent!

Poate insemna puritate, inocenta si tot felul de alte lucruri dragute. Insa poate semnala si anxietate, teama si regresie emotionala.Insa cum stii cand inseamna una sau cealalta? Iata mai josinterpretarile.Acest vis poate avea semnificatii pozitive sau negative. Depinde cine pierde copilul. Daca visezi ca ai pierdut copilul e semn rau. Daca visezi ca l-ai gasit e de bine.Vederea unui copil in vis semnifica inocenta, caldura si noi inceputuri. Acest copil iti reaminteste de toate lucrurile bune, pure ce se gasesc in interiorul tau. Poate ca este timpul sa intri in legatura cu aceasta parte a ta, cea care crede ca ar fi excelent daca unicornii ar exista.Inseamna ca o partea a ta nu primeste suficienta atentie si are nevoie de mangaiere. Poate semnifica si faptul ca sinele tau interior plange dupa obiectivele nerealizate si incearca sa-tiatraga atentia asupra lor.Daca bebelusul plange pentru ca este neglijat si nu ii acorda nimeni atentie, ar putea fi in legatura cu partea psihica care are impresia ca nu ti-ai atins adevaratul potential. Si daca vrei sa ai copii in viitor, ar putea experimentata teama ca nu vei putea sa-i iubesti corespunzator sau sa ai grija de ei asa cum trebuie.Un copilas mic care danseaza sau chiar se plimba de colo pana colo arata ca te simti bine in legatura cu oportunitatile viitoare.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.