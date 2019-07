Ce inseamna cand visezi paianjeni? E de bine sau de rau?

Trebuie sa recunoastem ca paianjenii pot fi inspaimantatori. Au 8 picioare, 4 perechi de ochi, isi lichefiaza prada, sunt infricosatori si comportamentul lor de pradator iti da fiori reci. Si, ca tot ce este neinteles, provoaca frica. In acest caz, de ce “capcana de vise” imita panza de paianjen?Cand visezi un paianjeni poate insemna faptul ca trebuie sa-ti pui in valoare talentul artistic, creativitatea.Paianjenii sunt vanatori iscusiti. Ei tes o plasa lipicioasa si sensibila in care se prind victimele. Daca ii visezi, ei pot fi mesajul unui complot sau al unei scheme de manipulare la care trebuie sa fii atent. Vrea cineva sa te prinda in plasa lui?Cum spuneam, plasa unui paianjen este foarte lipicioasa, iar daca te-ai prins in ea nu prea mai poti scapa. Apoi, paianjenul isi incapsuleaza prada, apoi ii introduce un venin paralizant. In viata reala, te simti captiv, te zbati ca sa iesi intr-o anume situatie? Vrei sa scapi de ceva sau cineva?Paianjenii reprezinta o energie feminina. Au case de matase si sunt foarte grijulii si rabdatori. Cand visezi un paianjen, gandeste-te la o figura feminina din jurul tau. De asemenea, poate fi mesajul laturii tale feminine.Este stiut faptul ca deseori nu vezi o panza de paianjen, chiar daca esti foarte aproape de ea. Daca visezi paianjen poate fi vorba despre un sentiment de alienare, instrainare pe care il ai. Te simti respins, neapreciat?Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.