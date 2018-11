Ce inseamna cand visezi pisici. Decodarea mesajelor ascunse in vis

Pisicile sunt vanatori si obisnuiesc sa pandeasca prada. Asa ca visul poate fi un semn de avertizare. De asemenea, poate fi mesajul unei perioade confuze si ai nevoie de o analiza amanuntita pentru a intelege ce se petrece de fapt. Daca visezi o pisica domestica sau propriul animal de companie, poate fi semnul unor emotii puternice. Sigmund Freud si Carl Gustav Jung asociau visele cu si despre pisici cu subcontientul uman.Ai pisica? Iti plac pisicile? Daca visezi pisici, cel mai probabil primesti mesaje de la subconstient. Pisicile sunt asociate cu abilitatea de a vedea ceea ce este ascuns. Asocierea este datorata faptului ca pisicile pot vedea noaptea. Daca visezi un copil care tine in brate o pisica, poate insemna ca urmeaza sa se intample ceva foarte important pentru tine in viitor. Daca visezi ca adopti o pisica, inseamna ca urmeaza sa impartasesti cuiva niste idei, ganduri. Daca visezi o pisica agresiva, poate insemna ca cineva din viata ta nu este de incredere sau te-a tradat (te va trada).Daca pisica este blanoasa, inseamna ca esti in cautarea confortului in viata ta si poate fi un mesaj sa ai multa grija de tine. Daca visezi ca te zgarie o pisica, s-ar putea sa ai probleme cu o persoanade sex feminin. Daca alergi dupa o pisica poate insemna ca se anunta obstacole in punerea in practica a unui proiect. Daca visezi ca pisica se bate, poate simboliza actiunea cuiva care iti poate afecta reputatia sau situatia materiala.Daca visezi ca dispare o pisica, poate simboliza faptul ca cineva dispare din anturajul tau, se indeparteaza sau ca ar trebui sa lasi pe cineva sa plece de langa tine, sa il eliberezi. Daca pisica miauna, poate insemna ca ai prin preajma un prieten fals. Iar daca “tipa” poatesimboliza ca cineva care te-a ranit prin vorbele sale merita sa fie iertat. Daca pisica vorbeste, esteun mesaj ca e nevoie sa-ti accepti latura feminina sau sa schimbi ceva legat de viata profesionala.Daca visezi o pisica ce a murit in viata de zi cu zi, este un mesaj ca trebuie sa-ti asculti sentimentele profunde, din adancul sufletului tau. Este timpul sa-ti eliberezi emotiile.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO