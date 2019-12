Ce poti face in Bucuresti in luna Decembrie?

Daca ai de gand sa iesi din casa in luna decembrie si nu stii cum sa-ti umpli timpul liber, avem o multime de sugestii pentru tine. Ghidul evenimentelor din Bucuresti din luna sarbatorilor prezinta o multime de expozitii, cursuri de teatru - actorie in Bucuresti, evenimente oficiale, filme si premiere cinematografice sau concerte. Poti participa inca din 2 decembrie la Sarbatoarea Subcarpati, la Arenele Romane. Biletele sunt disponibile online, pe site-ul iabilet.ro Imediat dupa, pe 5 decembrie, atmosfera de final de saptamana se instaleaza din nou in capitala, putand participa la concertul Laura Bretan si prietenii. Se va desfasura pe 5 decembrie, la ora 19:00, la Sala Palatului. Concertul de Craciun al Corului Madrigal nu este nici el un eveniment de ratat. La Arenele Romane, intre 7 si 8 decembrie, orele 19:00. Biletele se pot procura de pe eventim.ro.Mai sunt o multime de evenimente pana in pragul Craciunului, printre care concertul lui Horia Brenciu, concertul lui Stefan Banica de la Sala Palatului, din 13, 14, 15 decembrie si multe altele, insa daca ai decis sa iesi din casa tocmai in apropierea ajunului de Craciun, te asteapta zile fenomenale. Pe 21 decembrie poti participa la concertul de Crăciun organizat de echipa lui Smiley. La Sala Polivalenta, la ora 19:30 Smiley va umple randurile si va bucura toti bucurestenii. Pe 23 decembrie poti asculta live colinde la concertul lui Stefan Hrusca, la Teatrul National Bucuresti, la ora 17:30. Biletele pentru acest eveniment pot fi luate de pe BIT.RO.Dupa Craciun, in perioada 26 - 31 decembrie vei petrece cu Vita de Vie - noaptea acustica de 26 decembrie. Iar concertul de Revelion din seara de 31, ora 20:30, se va desfasura la Beraria H, alaturi de Horia Brenciu si trupa Azur. Vei redescoperi anii de glorie ai muzicii romanesti. De asemenea, daca adori muzica buna, insa esti un reprezentant inflacarat al noii generatii, tot pe 31 decembrie, insa la ora 00:00, chiar la trecerea dintre ani, esti asteptat pe Arenele Romane, pentru concertul Suie Paparude, Golan, Moonlight Breakfast, Alt Om si UFe. Asadar, nu ramane de facut decat sa astepti inceputul acestei luni. Decembrie 2019 va fi luna in care viata ta se va anima si vei trece in noul an plin de bucurie, alaturi de artistii preferati.