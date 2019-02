Ce sa faci in timpul liber ca sa nu te plictisesti

Ei bine, în acest caz o plimbare în aer liber, un somn liniștit sau chiar un film de dragoste poate fi alternativa potrivită. Cea mai bună alegere, dintre cele prezentate mai sus, este vizionarea unor filme de dragoste . Sunt relaxante, te înveselesc și nu trebuie decât să găsești filmul potrivit, să te așezi confortabil pe fotoliu, cu un pahar de vin lângă tine, și iată, modul perfect de a te relaxa!Câteva dintre filmele de dragoste pe care trebuie neapărat să le vizionezi, atunci când ai prea mult timp liber!Este un film de dragoste care te va impresiona până la lacrimi. Regizat chiar de actorul principal, Bradley Cooper, filmul prezintă povestea de dragoste a unui muzician, pentru o tânără talentată, pe care o va ajuta să devină celebră. Vârsta înaintată a muzicianului și problemele pe care acesta le are cu alcoolul, vor pune piedici în relația lor de dragoste cât și în carieră. Este un film care, cu siguranță merită văzut!Inspirat dintr-o poveste reală, acest film prezintă povestea unui cuplu care s-au întâlnit întâmplător pe o plajă, se îndrăgostesc și decid să traverseze marea împreună. Pornesc în aventura vieții lor, în care se vor confrunta cu unul dintre cele mai catastrofale uragane din istorie. Este o poveste despre supraviețuire, iubire și sacrificiu.Este filmul perfect la care să te uiți atunci când ești plictisit, trist, sau chiar fericit. La vârsta de 21 de ani, Tim descoperă că poate călători în timp și schimbă ceea ce se întâmplă și s-a întâmplat în propria sa viață. Decizia lui de a-și face viața mai bună prin obținerea unei prietene se dovedește a nu fi la fel de ușor cum credea. Acest film, vă va face să vă dați seama cât de minunate sunt toate părțile din viața voastră și vă va lăsa bucuria de a vă simți recunoscători chiar și pentru momentele plictisitoare.Acest film prezintă povestea dramatică a unei tinere,de 17 ani care suferă de o afecțiune ce o împiedică să iasă la lumina soarelui. Cu toate acestea, nopțile și le petrece afară, astfel își întâlnește sufletul pereche cu care va avea o frumoasă, dar scurtă, poveste de dragoste. Un film care ne trezește la realitate și ne va face să fim recunoscători și fericiți pentru lucrurile mici din viața noastră.Filmul urmărește povestea unei fete tinere, Lou, dintr-un orășel mic, lipsită de perspectivă dar cu o imaginație foarte bogată, și a unui barbat, Will, de succes, care în urma unui accident, a rămas paralizat. Will, este foarte demoralizat și simte că nu mai are pentru ce trăi, până când nu apare Lou, tânăra infirmieră. Este un film despre viață și iubire, care merită vizionat oricând.