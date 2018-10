Ce trebuie sa stii inainte de achizitionarea unei biciclete de dama?

Plimbarea pe bicicleta este o activitate indragita de oamenii din toata lumea, atat femei cat si barbati. Deoarece in ultimul timp aceasta activitate a devenit din ce in ce mai populara in mediul urban, cresterea cererii de biciclete de dama in randul femeilor a crescut, existand in prezent foarte multe modele in magazinele specializate. Cu toate acestea, gasirea acelui model de biciclete de dama care sa ti se potriveasca poate fi o sarcina dificila.Acest lucru se intampla in mare parte din cauza diferentelor anatomice dintre cele doua sexe, dar si a faptului ca, pentru multi ani, bicicletele au fost fabricate tinand cont de masurile corpului unui barbat. Din acest motiv, iata cateva aspecte de care trebuie sa tii cont inainte de a achizitiona o bicicleta de dama:- Pentru inceput, trebuie sa stii ca, la cele mai multe modele desau pentru barbati, marimile sunt determinate de inaltimea ciclistului. Cu toate acestea, masurile pot diferi de la un producator la altul. Din acest motiv este recomandat fie sa consulti pagina producatorului, sau sa faci o vizita direct la un magazin specializat in biciclete, unde vei primi sfaturi pentru a-ti alege bicicleta potrivita!- Daca te-ai hotarat sa iti cumperi bicicleta de la magazinul tau preferat, poti incerca mai multe modele pana gasesti una cu o sa confortabila. Deoarece femeile au bazinul mai lat, saua unei biciclete de dama va trebui sa aiba dimensiuni mai mari. Cele doua oase ale bazinului pe care se sprijina sezutul trebuie sa se aseze in interiorul seii, nu in exterior! Cel mai bine este sa alegi acea sa pe care poti sta cateva minute, fara a simti disconfort.- Este bine sa alegi pentru o bicicleta de dama, un ghidon mai ingust, de 36 pana la 38 de cm, care iti va oferi un plus de stabilitate si confort in timpul pedalatului urban sau turistic. Ca regulă generala, ghidonul ar trebui sa fie cu maxim 10 cm mai lat decat latimea umerilor, dar unele femei prefera totusi ghidoane mai late cand e vorba de utilizare montana mai sportiva. Ghidonul unei biciclete pentru barbati poate fi foarte lat. Dar multe femei pot folosi ghidoane similare cand e vorba de pedalare competitionala. Bicicletele pentru maraton si cross-country au de obicei ghidoane mai inguste, in jur de 40-60cm, pe cand cele pentru enduro pot avea ghidoane cu latimi de aproape 80cm. Cum spuneam, depinde de latimea umerilor, de lungimea bratelor dar si de controlul pe care il doresti pe curbe stranse sau drum accidentat.- Fixeaza inaltimea seii in functie de lungimea piciorului. Este indicat in acest caz sa rogi un specialist sau un prieten sa faca ajustarile necesare cat timp esti asezata pe sa. Inaltimea ideala este atunci cand, fiind asezata pe sa, ai piciorul foarte putin indoit de la genunchi atunci cand atingi pedala in punctul inferior.- Verifica pozitia pe care o adopti cand ai mainile pe ghidon si esti asezata pe sa. Daca trebuie sa te apleci pana la ghidon pentru a putea manevra corect bicicleta, iti trebuie un model de dimensiuni mai mici. Aceasta distanta este determinata atat de lungimea bratelor, dar si de inaltimea toracelui. Marimea potrivita este atunci cand bratele sunt putin indoite in regiunea coatelor.- Asigura-te ca poti transporta bicicleta cu usurinta. Exista o mare varietate de modele de biciclete de dama, care sunt mai reduse ca dimensiuni si mai usoare, fiind astfel si mai usor de transportat. O alta varianta buna este si achizitionarea unui model pliabil, care poate fi transportat oriunde.- Fiind asezata pe sa, incearca sa franezi si sa schimbi vitezele. In cazul in care intampini dificultati, acestea fiind prea mari pentru mainile tale, cauta un alt model de bicicleta de dama, sau intreaba daca exista acelasi model cu manete si schimbatoare mai reduse ca dimensiune.- Daca optezi pentru un portbagaj sau un cosulet pentru bicicleta, asigura-te ca acesta nu este foarte greu sau voluminos, astfel incat sa devina incomod in timpul pedalatului. Ia in calcul si coburile pentru bicicleta, dar si borsetele pentru sa, care se pot dovedi a fi foarte folositoare in anumite situatii.- Nu in ultimul rand, asigura-te ca ai un echipament de protectie, absolut necesar oricarei plimbari. Ia-ti o casca de bicicleta, lumini, un claxon usor de folosit si un bidon cu apa, cu ajutorul carora sa iti transformi o plimbare obisnuita intr-o aventura sigura si fara compromisuri!