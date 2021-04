Ce trebuie sa urmaresti cand iti cumperi o masina second-hand

Pretul masinilor noi este destul de ridicat, comparativ cu salariile angajatilor romani, motiv pentru care foarte multi soferi aleg sa achizitioneze masini la mana a doua. Aceste autovehicule pot fi mai profitabile decat cele noi, insa este important sa fii atenta la cateva detalii.Alegerea modelului de autovehicul pe care vrei sa il conduci este una dintre cele mai importante decizii pe care trebuie sa le iei. Fie ca optezi pentru o masina autohtona, precum Dacia , fie ca iti doresti un autovehicul german ori italian, stabilirea modelului este primul pas pe care trebui sa il faci cand incepi procesul de achizitionare.Odata ce te-ai decis asupra marcii si modelului de autovehicul pe care ti-l doresti, nu ramane decat sa gasesti cea mai buna oferta pentru tine. Avand in minte banii pe care esti dispusa sa ii investesti, poti incepe sa studiezi ofertele de pe site-urile specializate in vanzarea masinilor second-hand. Ia in calcul si posibilitatea de a negocia pretul autovehiculului care iti face cu ochiul.Atunci cand cumperi o masina second-hand, este important sa verifici starea in care se afla, precum si felul in care te simti cand esti la volan. Stabileste cu proprietarul masinii sa faci un test drive, pentru a-ti da seama daca aceea este masina potrivita pentru tine. Pentru a-ti face o imagine buna despre functionalitatea masinii este bine sa o testezi pe mai multe tipuri de drum: pe o sosea de mare viteza, in aglomeratia urbana, pe loc drept si in panta. Solicitarea unui test drive, inainte de a cumpara o masina, este un pas pe care nu ar trebui sa il ignori cand iei o asemenea decizie financiara.Pe de alta parte, nu trebuie sa te lasi pacalita de aspectul exterior al masinii. Verificarea autovehiculului de un mecanic auto trebuie sa reprezinte o prioritate. Astfel, iti poti da seama in ce stare se afla componentele esentiale ale masinii si poti negocia mai usor pretul de cumparare.Sunt cateva componente si consumabile care joaca un rol esential in buna functionare a unui autovehicul. De aceea, indiferent de asigurarile pe care le primesti de la fostul proprietar al masinii in ceea ce priveste calitatea lor, cel mai bine este sa le inlocuiesti, astfel incat sa ai siguranta ca fiecare drum va fi unul fara peripetii.In primul rand, este recomandat sa schimbi uleiul de motor. Acesta este cel de-al doilea cel mai utilizat produs consumabil, dupa combustibil, si ar trebui inlocuit cand au fost parcursi 10.000 - 15.000 de kilometri sau o data pe an. Insa, in cazul unei masini second-hand, cand nu cunosti uzura motorului, este recomandat sa schimbi uleiul imediat ce ai intrat in posesia masinii.Acelasi lucru trebuie sa il faci si cand vine vorba despre lichidul de frana. Sistemul de franare este vital pentru buna functionare a masinii, de aceea nu trebuie sa ignori schimbarea lichidului de frana.Nu in ultimul rand, odata ce ai intrat in posesia masinii, trebuie sa schimbi kitul de distributie. In mod normal, acesta trebuie inlocuit odata la cinci ani sau la primele semne de uzura. Intrucat deteriorarea curelei de distributie poate cauza daune semnificative motorului, este recomandata schimbarea acesteia dupa ce ai cumparat o masina second-hand.Sursa foto: Shutterstock