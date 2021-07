Ce trucuri folosesc marile magazine pentru a te face sa cumperi mai mult. La ce trebuie sa fie atenti toti romanii la cumparaturi

De asemenea, marii retaileri merg acum pe oferte la pachete. Astfel, daca pana acum dozele de suc se vindeau la bax de 6, acum le gasesti la raft in pachete de cate 12 doze.Alimentele sunt asezate si ele strategic, astfel incat sa fie in fata clientilor produselor cele mai scumpe. Muzica pe care o auzi in magazine are si ea acelasi scop. Sa te faca sa stai cat mai mult in magazin si astfel sa cumperi produse cat mai multe. Spre exemplu, piesele din tendințe îți dau o stare de bine și te fac să îți dorești să cumperi produse de care poate nu ai nevoie, insa sub impusul starii de bine sa le pui in cosul de cumparaturi.